Госдеп: Россия «зачищает» место химатаки в Сирии

Начальница пресс-службы Госдепартамента США Хизер Науэрт выступила в четверг, 19 апреля, на брифинге для журналистов, и обвинила Россию и Сирию в «зачистке мест применения боевых отравляющих веществ (БОВ)» в городе Дума в Восточной Гуте. По ее словам, эксперты Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) не могут попасть в район, где якобы была совершена химатака, из-за препон со стороны России.

Как сообщает RT, Науэрт уверена, что российские власти хотят «выиграть время и уничтожить улики». Она отметила, что

Госдеп располагает «заслуживающей доверия информацией», согласно которой Дамаск и Москва «попытаются провести свое подстроенное расследование».

Она также добавила, что США «просто знают, что они [русские и сирийцы] пытаются провести зачистку». Отметим, что представитель американского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что конкретное якобы использованное в Думе боевое отравляющее вещество неизвестно — у Госдепа нет информации о том, был ли это хлор, зарин или другой газ, передает НСН.

По словам Науэрт, на свидетелей инцидента «оказывается давление», об этом американскому внешнеполитическому ведомству сообщили «надежные люди на местах». На «свидетелей» давят, чтобы они «изменили свои показания» и ответственность за химатаку «нельзя было свалить на САР и РФ», подытожила глава пресс-службы Госдепа.

Науэрт заявила, что ни она лично, ни Госдеп США не верят репортажам официальных российских и сирийских СМИ, потому что в них присутствует «личная заинтересованность» в обелении себя.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «несусветнейшей чушью» заявления о том, что РФ якобы препятствует доступу экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в сирийскую Думу, передает ФАН.

«Это просто какая-то несусветнейшая чушь, неправда, ложь, дальше через запятую все синонимы на этот счет. С чего они это взяли, какие конкретные факты и доводы они приводят, нам неизвестно. Мы были сразу же заинтересованы, искренне, в направлении туда инспекторов ОЗХО, делали публичные заявления на этот счет»,

— подчеркнула представитель МИД РФ.

Захарова добавила, что Россия не выступает как организатор поездки инспекторов ОЗХО в сирийскую Думу, однако Москва неоднократно предлагала помощь в вопросах обеспечения безопасности делегации ОЗХО.

Ранее первый замглавы Главного оперативного управления Генштаба России Виктор Познихир заявил, что российские эксперты следов ядовитых газов на месте «химатаки» в Думе не обнаружили. Генерал-лейтенант Познихир отметил, что в результате обследования грунта отравляющих веществ не обнаружили, опрос медперсонала, пациентов больницы, других местных жителей и даже боевиков «Джейш аль-Ислам» (организация запрещена в России) не подтвердили заявления о якобы совершенной химатаке и пострадавших.

Тела погибших от воздействия зарина или хлора также не обнаружены. Как подчеркнул замглавы ГОУ Генштаба, представители неправительственной организации «Белые Каски» специально инсценировали перед объективами камер последствия химатаки.

Ранее руководитель ОЗХО, турецкий дипломат Ахмет Узюмджю, сообщил об обстреле сотрудников ООН в сирийской Думе.

Об этом Узюмджю сообщил в ходе заседания исполнительного совета Организации по запрещению химоружия, проходившем в ее штаб-квартире в голландской Гааге. По его словам, группа по обеспечению безопасности экспертов миссии ОЗХО была вынуждена отступить, доступ экспертов к месту предполагаемой химической атаки по-прежнему затруднен.

Постпред России в отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что Дамаск создал все условия для нормальной работы экспертов ОЗХО в Думе, их безопасность обеспечивается сотрудниками военной полиции России. Кроме того, добавил Гатилов, в Восточную Гуту направлены представители Всемирной организации здоровья (ВОЗ) для того, чтобы оценить «объективную обстановку с точки зрения медико-санитарных условий» в районе предполагаемой химатаки.