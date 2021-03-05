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Госдеп расставил "угрожающие" приоритеты: Россия не на первом месте

05 марта 2021, 05:00  •  76 • Политика
Государственный департамент США расставил "угрожающие" приоритеты. По словам главы пресс-службы ведомства Неда Прайса, Россия не на первом месте.
Госдеп расставил "угрожающие" приоритеты. Страной, которая является главной угрозой для Соединённых Штатов, назван Китай. Прайс во время брифинга назвал эту страну "фундаментальным конкурентом".
В отношениях с этой страной, объяснил он, конкуренция имеет элементы соперничества, но имеются и элементы сотрудничества. Прайс добавил, что последнее проявляется только в тех случаях, когда в этом есть интерес США.
Другое определение, которое дал глава пресс-службы Госдепа Китаю, - "стратегический конкурент". Он согласился с госсекретарём США Энтони Блинкеном в том, что КНР – "главный геополитический вызов в XXI веке" для Штатов.
В ходе своего выступления Нед Прайс отметил, что первое место в рейтинге угроз у Китая, но это не означает, что Россия не угрожает США.
"Мы ясно осознаем, какие угрозы несёт Россия. <…> Однако Россия не несёт или не имеет потенциала, возможностей, чтобы представлять такой же вызов, как Китай", - пояснил представитель Госдепа.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Соединённые Штаты готовы назвать соперником совершенно любое государство, если то составляет им конференцию в какой-либо сфере.

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