Госдеп пугает Европу призраком Скрипаля

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова не уверена в том, что Сергей Скрипаль жив. Тем временем по Европе колесит эмиссар Госдепа, чтобы убедить европейцев расширить санкции против России, «наказав» ее за применение химоружия на территории Британии

Автор:

Гасанов Камран

В Вашингтоне боятся, что Европа может не продлить антироссийские санкции. Чтобы не дать этому случиться, из Америки в Старый Свет направили специального эмиссара Дэвида Тесслера — заместителя директора штаба по планированию политики Госдепартамента. Он пытается убедить страны-члены ЕС не только продлить санкции против России, но и ввести новые. Тесслер приветствует создание специального механизма санкций за применение химического оружия на территории Европы. Теперь Вашингтон рассчитывает, что ЕС этим механизмом воспользуется, «наказав» Москву за отравление Скрипалей.

Общие интересы и угрозы вынуждают нас действовать скоординированно. Российская угроза не снижается, а растет. И это не просто разговоры, а явная и настоящая опасность. Несмотря на санкции, поведение России становится все хуже, и мы должны заставить Кремль заплатить дороже,

— заявил американский дипломат в Брюсселе.