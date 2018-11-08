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Госдеп пугает Европу призраком Скрипаля
08 ноября 2018, 19:24 • 69 • В мире
Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова не уверена в том, что Сергей Скрипаль жив. Тем временем по Европе колесит эмиссар Госдепа, чтобы убедить европейцев расширить санкции против России, «наказав» ее за применение химоружия на территории Британии
Автор:
Гасанов Камран
В Вашингтоне боятся, что Европа может не продлить антироссийские санкции. Чтобы не дать этому случиться, из Америки в Старый Свет направили специального эмиссара Дэвида Тесслера — заместителя директора штаба по планированию политики Госдепартамента. Он пытается убедить страны-члены ЕС не только продлить санкции против России, но и ввести новые. Тесслер приветствует создание специального механизма санкций за применение химического оружия на территории Европы. Теперь Вашингтон рассчитывает, что ЕС этим механизмом воспользуется, «наказав» Москву за отравление Скрипалей.
— заявил американский дипломат в Брюсселе.
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