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Госдеп пугает Европу призраком Скрипаля

08 ноября 2018, 19:24  •  69 • В мире
Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова не уверена в том, что Сергей Скрипаль жив. Тем временем по Европе колесит эмиссар Госдепа, чтобы убедить европейцев расширить санкции против России, «наказав» ее за применение химоружия на территории Британии
Автор:
Гасанов Камран
В Вашингтоне боятся, что Европа может не продлить антироссийские санкции. Чтобы не дать этому случиться, из Америки в Старый Свет направили специального эмиссара Дэвида Тесслера — заместителя директора штаба по планированию политики Госдепартамента. Он пытается убедить страны-члены ЕС не только продлить санкции против России, но и ввести новые. Тесслер приветствует создание специального механизма санкций за применение химического оружия на территории Европы. Теперь Вашингтон рассчитывает, что ЕС этим механизмом воспользуется, «наказав» Москву за отравление Скрипалей.
Общие интересы и угрозы вынуждают нас действовать скоординированно. Российская угроза не снижается, а растет. И это не просто разговоры, а явная и настоящая опасность. Несмотря на санкции, поведение России становится все хуже, и мы должны заставить Кремль заплатить дороже,
— заявил американский дипломат в Брюсселе.

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