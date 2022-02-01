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Госдеп прокомментировал ответ России на предложение по деэскалации

01 февраля 2022, 04:40  •  123 • Политика
Переговоры по вопросам безопасности продолжаются. Россия направила ответ на предложение Вашингтона по деэскалации кризиса на Украине. Адресат его получил. Госдеп дал комментарий на эту тему.
В Госдепе сообщили, что США готовы продолжать диалог с Россией по вопросам безопасности. При этом Вашингтон намерен и дальше проводить консультации со своими партнёрами и союзниками, в число которых входит и Украина, пишет ТАСС.
Ранее стало известно, что США получили от России письменный ответ на своё предложение по деэскалации ситуации на Украине. Об этом сообщило агентство Associated Press, сославшись на источник в Белом доме. О содержании документа информация озвучена не была.
Напомним, Россия разработала проекты договора с США и соглашения с НАТО. Документы касаются получения Москвой гарантий безопасности. В частности, НАТО должно юридически отказаться от дальнейшего расширения на восток. Следовательно, Украина не должна стать членом альянса.
Кроме того, Организация Североатлантического договора не должна создавать новые военные базы в странах бывшего СССР и отказаться от размещения ударных вооружений у границ России.

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