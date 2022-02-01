Госдеп прокомментировал ответ России на предложение по деэскалации

Переговоры по вопросам безопасности продолжаются. Россия направила ответ на предложение Вашингтона по деэскалации кризиса на Украине. Адресат его получил. Госдеп дал комментарий на эту тему.

В Госдепе сообщили, что США готовы продолжать диалог с Россией по вопросам безопасности. При этом Вашингтон намерен и дальше проводить консультации со своими партнёрами и союзниками, в число которых входит и Украина, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что США получили от России письменный ответ на своё предложение по деэскалации ситуации на Украине. Об этом сообщило агентство Associated Press, сославшись на источник в Белом доме. О содержании документа информация озвучена не была.

Напомним, Россия разработала проекты договора с США и соглашения с НАТО. Документы касаются получения Москвой гарантий безопасности. В частности, НАТО должно юридически отказаться от дальнейшего расширения на восток. Следовательно, Украина не должна стать членом альянса.

Кроме того, Организация Североатлантического договора не должна создавать новые военные базы в странах бывшего СССР и отказаться от размещения ударных вооружений у границ России.