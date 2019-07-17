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Госдеп призывает жителей Молдовы потерпеть во имя демократии

17 июля 2019, 19:39  •  39 • Украина
Заместитель госсекретаря по политическим делам Госдепартамента США Дэвид Хейл, находясь с рабочим визитом в Кишинёве, дал интервью молдавскому телеканалу TV8, в котором назвал настоящее время историческим моментом для Молдовы. Впрочем, только для тех, кто «хочет процветания демократии и заботится об общих ценностях».
Именно заботой о демократии Хейл и объяснил своё присутствие в Кишинёве: во время своего визита он хотел услышать не только руководство страны, но и тех, кто находится в оппозиции, хотел на месте понять и разобраться, что происходит в этой стране. И, конечно же, выразить свою поддержку демократии и реформам общества, причём поддержку не только моральную.
«Мы обеспечили Республике Молдова финансовую поддержку в размере 1,5 млрд долларов, мы очень гордимся этим фактом. Здесь нужно сделать ещё много вещей, и они должны основываться на повестке дня реформ – это основа, которая позволяет нам изменить ситуацию, и мы намерены это сделать. Я бы призвал молдаван продолжать этот путь, а США и остальные помогут им», – заявил Дэвид Хейл в эфире TV8.
Представитель Госдепа не скупился на комплименты: по его словам, Молдова – именно та страна, которая может стать надёжным партнёром Соединённым Штатам, с которой США смогут плодотворно сотрудничать для того, чтобы Молдова процветала. Ну а для этого в стране необходимо осуществить ряд реформ, после чего Молдову будут ждать в Евросоюзе.
«Мы хотели бы видеть всех наших партнёров в этой части мира, наслаждаясь независимостью, территориальным суверенитетом в международно признанных границах, наслаждаясь возможностью самостоятельно решать свою судьбу без какой-либо нездоровой формы влияния, и жить, соблюдая принципы верховенства права. Это незаменимые элементы, необходимые не только для Республики Молдова, но и для других регионов, включая Украину», – отметил Дэвид Хейл.
По мнению американского гостя, проблемы у Молдовы – из-за России, которая должна вывести военных из Приднестровья.
«Мы считаем, что настало время, чтобы все государства региона мобилизовались и поддержали премьер-министра Санду и Кабинет министров для проведения реформ», – призвал представитель Госдепа. Потому что, по его словам, наступает период трудной работы. А уже когда страна будет успешно реформирована, все граждане Молдовы будут «пользоваться преимуществами экономического роста и европейской интеграции».
Представитель Госдепа слишком настойчиво убеждает молдаван в том, что всё будет хорошо, нужно только «поддержать» правительство «в ходе реформ». И сохранить курс на Запад, куда страна с большими потерями идёт уже десятилетие. И всё никак не придёт. А как работает разрыв связей с Россией, жители Молдовы могут своими глазами наблюдать в соседней стране.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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