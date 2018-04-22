|
Госдеп призвал власти Украины поднять цены на газ
22 апреля 2018, 06:54 • 287 • Украина
ВАШИНГТОН, 22 апреля. /ТАСС/. И. о. госсекретаря США Джон Салливан в субботу на встрече с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным призвал власти страны поднять тарифы на газ, а также создать антикоррупционный суд. Об этом журналистам сообщила начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.
"Он (Салливан) призвал Украину удвоить свои усилия по проведению реформ и выполнению программ МВФ (Международного валютного фонда), приняв закон о создании действительно независимого антикоррупционного суда и увеличив газовые тарифы до паритетного уровня по отношению к импорту", - говорится в заявлении Науэрт.
Беседа Климкина и Салливана состоялась в Торонто на полях министерской встречи стран G7.
И. о. госсекретаря при этом заверил своего коллегу в "нерушимой поддержке" со стороны США украинского суверенитета и территориальной целостности страны.
Подпишитесь на нас
287
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
16 апреля 2018, 16:24
|
17 апреля 2018, 01:54
|
16 апреля 2018, 06:41
|
15 апреля 2018, 11:09
|
16 апреля 2018, 19:24
|
15 апреля 2018, 17:24
|
17 апреля 2018, 08:39