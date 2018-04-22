Госдеп призвал власти Украины поднять цены на газ

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ВАШИНГТОН, 22 апреля. /ТАСС/. И. о. госсекретаря США Джон Салливан в субботу на встрече с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным призвал власти страны поднять тарифы на газ, а также создать антикоррупционный суд. Об этом журналистам сообщила начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

"Он (Салливан) призвал Украину удвоить свои усилия по проведению реформ и выполнению программ МВФ (Международного валютного фонда), приняв закон о создании действительно независимого антикоррупционного суда и увеличив газовые тарифы до паритетного уровня по отношению к импорту", - говорится в заявлении Науэрт.

Беседа Климкина и Салливана состоялась в Торонто на полях министерской встречи стран G7.

И. о. госсекретаря при этом заверил своего коллегу в "нерушимой поддержке" со стороны США украинского суверенитета и территориальной целостности страны.