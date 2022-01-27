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Госдеп призвал Россию привлечь к ответственности Кадырова за "репрессии"
27 января 2022, 22:00 • 173 • Политика
Госдепартамент США призвал власти России привлечь к ответственности главу Чечни Рамзана Кадырова, обвинив того в "репрессиях".
Поводом стало задержание чеченскими силовиками Заремы Мусаевой в Нижнем Новгороде, которую Госдеп назвал "матерью адвоката-правозащитника Абубакара Янгулбаева". В США также требуют от Кадырова прекратить преследование "инакомыслящих" и представителей нетрадиционной сексуальной ориентации.
- говорится в сообщении.
Отметим, что Кадыров ранее объяснил задержание жены бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева - Заремы Мусаевой. По его словам, у силовиков есть информация, что семья Янгулбаева имеет отношение к террористической деятельности. В частности, по словам политика, она причастна к нападению на чеченского спецназовца в Турции.
Добавим также, что США, которые так обеспокоены задержанием Заремы Мусаевой, не заметили похищения украинскими спецслужбами представителя ЛНР в Совместном центре по контролю и координации в Донбассе. Офицер, обладающий дипломатическим иммунитетом, до сих пор находится в украинской тюрьме, куда он попал без суда и следствия.
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