Госдеп призвал Россию привлечь к ответственности Кадырова за "репрессии"

Госдепартамент США призвал власти России привлечь к ответственности главу Чечни Рамзана Кадырова, обвинив того в "репрессиях".

Поводом стало задержание чеченскими силовиками Заремы Мусаевой в Нижнем Новгороде, которую Госдеп назвал "матерью адвоката-правозащитника Абубакара Янгулбаева". В США также требуют от Кадырова прекратить преследование "инакомыслящих" и представителей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Мы призываем российские федеральные власти привлечь виновных в продолжающихся вопиющих нарушениях прав человека в Чечне к ответственности в соответствии с законодательством России и международными нормами,

- говорится в сообщении.

Отметим, что Кадыров ранее объяснил задержание жены бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева - Заремы Мусаевой. По его словам, у силовиков есть информация, что семья Янгулбаева имеет отношение к террористической деятельности. В частности, по словам политика, она причастна к нападению на чеченского спецназовца в Турции.

Добавим также, что США, которые так обеспокоены задержанием Заремы Мусаевой, не заметили похищения украинскими спецслужбами представителя ЛНР в Совместном центре по контролю и координации в Донбассе. Офицер, обладающий дипломатическим иммунитетом, до сих пор находится в украинской тюрьме, куда он попал без суда и следствия.