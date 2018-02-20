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Госдеп призвал активизировать процесс реформ на Украине

20 февраля 2018, 04:54  •  169 • Украина

ВАШИНГТОН, 20 февраля. /ТАСС/. Украина должна удвоить усилия по претворению в жизнь реформ, необходимых для построения демократического общества. Это отметила в распространенном в понедельник заявлении руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт в связи с четвертой годовщиной госпереворота в стране.

"Украина за прошедшие четыре года предприняла важные шаги, но необходимо проделать еще много работы, чтобы выполнить те обещания, которые были даны на "майдане" (площади Независимости в 2014 году), и раскрыть потенциал Украины", - считает она.

"США призывают украинских лидеров удвоить усилия по претворению в жизнь глубоких, всеобъемлющих и своевременных реформ, которые необходимы для построения стабильной, демократической, процветающей и свободной страны", - сказала Науэрт.

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