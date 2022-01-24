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Госдеп придумал для американцев шесть причин не ездить в Россию
24 января 2022, 06:30 • 160 • Политика
В Госдепартаменте США рекомендовали американцам отказаться от посещения России. Американские дипломаты придумали шесть причин для этого.
Одной из шести причин, по которым, как считают в Госдепе, американцам не стоит сейчас ездить в Россию, является "сохраняющаяся напряжённость на границе с Украиной". Отметим, что эта рекомендация даётся на фоне другой - для тех граждан США, что находятся сейчас на Украине. Им американские дипломаты советуют покинуть Незалежную коммерческими рейсами.
Вторая причина отказа от посещения России касается возможного преследования американских граждан. В частности, в Госдепе пугают американцев преследованием со стороны сотрудников службы безопасности нашей страны.
"По всей России существует потенциальная возможность преследования иностранцев, в том числе с помощью нормативных актов, направленных конкретно против иностранных граждан", - отмечают в Госдепе США.
Ещё одной причиной для отказа от поездки в нашу страну дипломаты Госдепа указывают коронавирус и связанные с эпидемиологической обстановкой ограничения на въезд.
Четвёртой причиной американские дипломаты указывают терроризм, пятой - якобы "произвольное применение местного законодательства".
Шестая причина связана с оказанием дипломатической помощи гражданам США. В Госдепе обращают внимание на ограниченную способность американского посольства помогать гражданам Соединённых Штатов в России.
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