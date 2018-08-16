Госдеп предложил лишь один вариант для беседы о мире в Сирии

Госдепартамент США считает, что обсуждение будущего Сирии возможно только в Женеве, где до этого проходили саммиты. Никакие другие страны, в том числе Турция и Россия, не могут быть полноценными площадками для переговоров о Сирии.

Такую точку зрения высказала официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт. Дипломат специально подчеркнула, что саммит в Стамбуле, в котором примут участие Франция, Германия, Россия и сама Турция, ни при каких обстоятельствах не сможет заменить женевский процесс, который проходит под руководством ООН. Сам саммит состоится 7 сентября.

С точки зрения Науэрт, именно переговоры в Женеве рассматриваются США как единственный путь к политическому разрешению конфликта на территории Сирии. Естественно, США, у которых в настоящий момент крайне плохие отношения с Турцией, ни при каких условиях не смогут принять участия в саммите в Стамбуле.