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Госдеп предложил лишь один вариант для беседы о мире в Сирии

16 августа 2018, 03:54  •  75 • В мире
США предупредили, что проигнорируют саммит в Турции, где будет обсуждаться восстановление Сирийской Республики.
Госдепартамент США считает, что обсуждение будущего Сирии возможно только в Женеве, где до этого проходили саммиты. Никакие другие страны, в том числе Турция и Россия, не могут быть полноценными площадками для переговоров о Сирии.
Такую точку зрения высказала официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт. Дипломат специально подчеркнула, что саммит в Стамбуле, в котором примут участие Франция, Германия, Россия и сама Турция, ни при каких обстоятельствах не сможет заменить женевский процесс, который проходит под руководством ООН. Сам саммит состоится 7 сентября.
С точки зрения Науэрт, именно переговоры в Женеве рассматриваются США как единственный путь к политическому разрешению конфликта на территории Сирии. Естественно, США, у которых в настоящий момент крайне плохие отношения с Турцией, ни при каких условиях не смогут принять участия в саммите в Стамбуле.

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