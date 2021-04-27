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Госдеп потребовал от России "добросовестно" навести порядок на Украине

27 апреля 2021, 06:15  •  695 • Политика
Госдеп США обратился к России после слов президента Украины Владимира Зеленского, потребовав "добросовестно работать" над установлением мира на Украине. В своём заявлении представитель Госдепа трижды назвал, что именно Россия "должна" делать.
В комментарии для ТАСС представитель Госдепа заявил, что США считают минские соглашения основой "дипломатического урегулирования спровоцированного Россией конфликта на Востоке Украины".
По его словам, чтобы "эта основа" принесла успех урегулированию конфликта, именно Россия должна "выполнять взятые на себя обязательства", а также "добросовестно работать над прекращением конфликта в Восточной Украине".
Собеседник агентства также добавил, что США продолжат использовать свои рычаги для урегулирования конфликта, однако Россия "должна отказаться от своей непримиримой позиции".

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