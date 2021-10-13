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Госдеп попытался прогнуть под себя русских дипломатов. Но просчитался

13 октября 2021, 06:25  •  74 • Политика
Глава пресс-службы американского Госдепартамента Нед Прайс отметил, что в Штатах надеются на паритет с точки зрения укомплектованности кадрами между посольствами России и США. В то же время Госдеп попытался прогнуть русских дипломатов под себя, считая, что именно они должны проявить "справедливость и гибкость". Однако просчитались, и теперь предстоит новый раунд переговоров.
"Наша позиция относительно укомплектованности нашей миссии кадрами остаётся твёрдой, - заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, отвечая на вопросы СМИ. - Мы ожидаем паритета относительно численности персонала".
Кроме того, "взаимности" американские власти ожидают и в визовом вопросе. Однако, судя по словам Прайса, сами Штаты идти на этот шаг не очень хотят, зато попытались прогнуть под себя русских дипломатов.
По словам главы пресс-службы американского ведомства, для получения "приемлемых договорённостей" именно русские дипломаты должны проявить "справедливость и гибкость". Но в этом Госдеп явно просчитался.
Прайс сообщил о договорённости с Москвой "ещё об одном раунде переговоров" и высказал надежду на то, что в ходе переговоров получится найти решение, чтобы американская дипломатическая миссия в Москве "смогла продолжить нормальную работу".
Однако стоило журналистам задать уточняющий вопрос о готовности США обоюдно снять наложенные на русских все ограничения, как представитель Госдепа то ли не смог, то ли не захотел дать однозначного ответа.

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