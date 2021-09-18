Госдеп пообещал в ближайшие дни разрешить конфликт с Францией

Госдеп США пообещал уже в ближайшие дни разрешить конфликт с Францией. По словам официального представителя Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн, США поддерживают с Францией тесный контакт после решения Парижа отозвать своего посла.

"Мы понимаем их позицию и в ближайшие дни продолжим участвовать в урегулировании наших разногласий", - заявила она.

По словам Хорн, США считают Францию "старейшим союзником и одним из самых сильных партнёров".

"Мы разделяем долгую историю общих демократических ценностей", - добавила она.

Ранее во Франции объявили об отзыве своих послов из США и Австралии из-за создания нового партнёрства AUKUS.