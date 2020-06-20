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Госдеп озвучил требования к России и Китаю по ядерным арсеналам. Какую роль США отвели себе?

20 июня 2020, 21:00  •  28 • Политика
Специальный представитель американского президента по контролю над вооружениями, чей аппарат относится к Госдепу США, Маршалл Биллингсли озвучил требования к России и Китаю по ядерным арсеналам. Он поддержал идею литовского МИД. Осталось выяснить, какую роль США отвели себе.
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что в новом соглашении по контролю над вооружениями должно обязательно соблюдаться главное условие – в него должны войти и Китай, и Россия. Причём со своим как нестратегическим ядерным оружием, так и со всем ядерным арсеналом в принципе.
Биллингсли полностью согласился с главой литовского МИД, о чём написал в комментарии под его публикацией в Twitter.
"Новый контроль над вооружениями, безусловно, должен включать Россию и Китай, охватывать целиком ядерные арсеналы обеих этих стран", – считает сотрудник Госдепа.
Спецпредставитель не указал, какую роль США отвели себе.
Ранее представитель китайского МИД Чжао Лицзянь в ходе брифинга назвал абсурдными попытки Вашингтона вовлечь КНР в переговоры между США и РФ по ядерным вооружениям. По мнению дипломата, Соединённые Штаты вновь собрались нарушить взятые на себя по действующему сейчас соглашению обязательства.
Планируется, что в Вене 22 июня Маршалл Биллингсли встретится с заместителем главы российского МИД Сергеем Рябковым. Агентство Bloomberg сообщило: одной из тем переговоров могут стать перспективы продления Договора о мерах дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, который заключили Россия и США. В Госдепе отмечали, что китайскую сторону на встречу тоже пригласили.

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