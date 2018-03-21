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Госдеп открыто пригрозил строителям "Северного потока - 2"
21 марта 2018, 03:09 • 86 • Политика
Белый дом заявил, что участвующим в "Северном потоке - 2" компаниям грозят санкции.
Госдеп США угрожает компаниям, работающим над строительством газопровода "Северный поток - 2", санкциями. С соответствующими заявлениями выступила глава пресс-службы Госдепа Хизер Науэрт.
Она сообщила, что компании, занимающиеся постройкой российского газопровода в Европе могут попасть под действия американского закона CAATSA, то есть закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций". При этом Науэрт отказалась вдаваться в детали, сославшись на то, что Госдеп не хочет публично их раскрывать, а европейские лидеры и так проинформированы о последствиях этого закона.
Она добавила, что США активно выступает против строительства российского газопровода "Северный поток - 2", так как считает, что он якобы подрывает "энергетическую безопасность Европы". При этом многие эксперты указывают, что данные заявления являются банальным прикрытием планов США самим заниматься продажей голубого топлива в Европу.
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