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Госдеп открыто пригрозил строителям "Северного потока - 2"

21 марта 2018, 03:09  •  86 • Политика
Белый дом заявил, что участвующим в "Северном потоке - 2" компаниям грозят санкции.
Госдеп США угрожает компаниям, работающим над строительством газопровода "Северный поток - 2", санкциями. С соответствующими заявлениями выступила глава пресс-службы Госдепа Хизер Науэрт.
Она сообщила, что компании, занимающиеся постройкой российского газопровода в Европе могут попасть под действия американского закона CAATSA, то есть закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций". При этом Науэрт отказалась вдаваться в детали, сославшись на то, что Госдеп не хочет публично их раскрывать, а европейские лидеры и так проинформированы о последствиях этого закона.
"В Госдепе потратили очень много времени на переговоры с партнерами и союзниками за океаном, чтобы объяснить им последствия CAATSA", - сказала Науэрт на пресс-конференции в Вашингтоне.
Она добавила, что США активно выступает против строительства российского газопровода "Северный поток - 2", так как считает, что он якобы подрывает "энергетическую безопасность Европы". При этом многие эксперты указывают, что данные заявления являются банальным прикрытием планов США самим заниматься продажей голубого топлива в Европу.

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