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Госдеп одобрил поставку Украине Javelin на $39 млн
03 октября 2019, 22:39 • 20 • Украина
Американские власти одобрили продажу Украине 150 ракет для противотанковых ракетных комплексов Javelin и оборудования для них на сумму $39 млн, об этом сообщили в агентстве по оборонному сотрудничеству, которое является частью Пентагона.
globallookpress.com © Serg Glovny/ZUMAPRESS.com
«Госдепартамент принял решение о продаже Украине 150 ракет Javelin и связанного с ними оборудования и технической поддержки на $39,2 млн», — отметили там.
Ранее СМИ сообщили, что Госдепартамент США утвердил, а конгресс «неофициально» одобрил поставкудополнительных ракетных установок Javelin на Украину.
В МИД России отметили, что Украина нуждается в урегулировании внутреннего конфликта, а поставка подобных видов вооружений эти проблемы не решит.
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