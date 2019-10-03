Госдеп одобрил поставку Украине Javelin на $39 млн

Американские власти одобрили продажу Украине 150 ракет для противотанковых ракетных комплексов Javelin и оборудования для них на сумму $39 млн, об этом сообщили в агентстве по оборонному сотрудничеству, которое является частью Пентагона.

«Госдепартамент принял решение о продаже Украине 150 ракет Javelin и связанного с ними оборудования и технической поддержки на $39,2 млн», — отметили там.

Ранее СМИ сообщили, что Госдепартамент США утвердил, а конгресс «неофициально» одобрил поставкудополнительных ракетных установок Javelin на Украину.

В МИД России отметили, что Украина нуждается в урегулировании внутреннего конфликта, а поставка подобных видов вооружений эти проблемы не решит.