Госдеп обвинил Россию в обстреле миссии ОБСЕ

Госдепартамент США обвинил Россию в предупредительной стрельбе в районе, подконтрольном специальной мониторинговой миссии (СММ) организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на Украине. Об этом заявила официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт в своем твиттере.

Науэрт разместила в соцсети отчет СММ ОБСЕ о том, что наблюдатели миссии встретили людей, стрелявших в районе населенного пункта Пикузы. Подчеркивается, что речь в данном случае шла о выстрелах в воздух, которые, вероятно, были предупредительными.

«Я вижу отчеты о том, что подчиненные России военные использовали оружие, чтобы угрожать невооруженным наблюдателям ОБСЕ на Украине», — отметила Науэрт. Она также призвала российскую сторону прекратить такое «заслуживающее осуждения» поведение. Однако при этом Науэрт не привела никаких доказательств того, что стрелки были связаны именно с российской армией.

Москва при этом неоднократно заявляла, что не принимает никакого участия во внутриукраинском конфликте и заинтересована в том, чтобы на Украине завершился политический и экономический кризис.

Двумя днями ранее пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонида Кучмы Дарья Олифер сообщила, что, согласно линии разграничения от 19 сентября 2014 года, Донецкая фильтровальная станция (ДФС) должна быть подконтрольна украинской стороне. Помимо этого, добавила пресс-секретарь, Россия не может обеспечить безопасность работников, ремонтников и СММ ОБСЕ. Она также заявила, что за обстрелы ДФС ответственны ополченцы Донбасса.

Однако отмечается, что в последнее время ситуация на Донбассе постепенно улучшается. 13 июня спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик сообщила, что в 2018 году количество погибших там уменьшилось на 37%. Число пострадавших при этом сократилось на 55%.

Еще раньше, 11 июня, в своем твиттере министр иностранных дел Украины Павел Климкин обозначил три условия достижения мира в Донбассе. «Все СМИ говорят о (будущей встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в) Сингапуре, а нам свое делать: реальная безопасность под контролем ОБСЕ и миротворцев, освобождение наших ребят и настоящие выборы, организованные Украиной и международным сообществом — это путь к миру (на востоке Украины)», — написал в соцсети Климкин.

Ранее, 6 июня. СММ ОБСЕ изменила решение о своем расширенном присутствии на территории Донецкой фильтровальной станции, поскольку территория этого объекта регулярно подвергалась обстрелам. Об этом сообщила пресс-служба СММ ОБСЕ на Украине со ссылкой на главу организации Эртурула Апакана, «Учитывая нарушения сторонами режима прекращения огня, которые не уменьшаются, СММ была вынуждена отменить и пересмотреть решение о расширенном присутствии на территории станции», – отметил Апакан.

Он подчеркнул, что СММ ОБСЕ в соответствии со своим мандатом намерена продолжать осуществление мониторинга, а также сообщать о ситуации с безопасностью в широкой зоне вокруг ДФС. К тому же она будет способствовать обмену гарантиями безопасности между сторонами, чтобы обеспечить доступ работников к станции и возможность проведения других работ, которые необходимы для поддержания функционирования станции.

Председатель СММ также утверждал, что ситуация с безопасностью в районе Донецкой фильтровальной станции остается критической. «Наблюдатели ежедневно фиксируют нарушения режима прекращения огня, иногда более сотни в день, в широкой зоне вокруг ДФС. Это подвергает опасности жизни мужчин и женщин, которые обслуживают ДФС, и невооруженных наблюдателей СММ, которые способствуют доступу работников, а также ставит под угрозу работу самой станции, от функционирования которой зависит снабжение питьевой водой более чем 300 тысяч мирных жителей с обеих сторон линии столкновения» – подчеркнул Апакан.

За день до этого представители СММ ОБСЕ объявили, что не намерены дальше продолжать контролировать обстановку в районе Донецкой фильтровальной станции во время ротации рабочих на объекте. Об этом сообщил первый замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства самопровозглашенной Донецкой народной республики Виталий Кижаев. «ОБСЕ отказались сопровождать сотрудников ДФС во время пересменок, объяснив свой отказ запретом. Людей обстреливают регулярно. Нужны хоть какие-то гарантии, никто не будет подвергать опасности людей, выполняющих свою работу», — подчеркнул он.

Тогда же СММ ОБСЕ сообщила о том, что ситуации с безопасностью на линии соприкосновения в Донбассе ухудшилась.

Соответствующее заявление сделал первый заместитель руководителя миссии Александр Хуг. «Ситуация с безопасностью ухудшилась в мае этого года, и она остается по-прежнему крайне непредсказуемой сейчас в начале июня… С 28 мая и до сегодня показатель количества нарушений режима прекращения огня менялся от 400 за сутки до более чем 1,7 тысячи. Это крайне беспокоящий показатель, потому что последнее время количество нарушений еще не опускалось ниже трехзначных цифр», — отметил Хуг. Он также подчеркнул, что за последнюю неделю сотрудники миссии зафиксировали примерно 133 случая применения тяжелого вооружения.