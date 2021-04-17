Госдеп обвинил Россию в эскалации отношений с США

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Америкацы готовят ответ на ответ Москвы за санкции

На минувшей неделе Соединенные Штаты предприняли новые антироссийские шаги – высылка 10 дипломатов РФ и введение новых санкций, касающихся госдолга страны. Так в Вашингтоне решили "ответить" Москве на собственные подозрения в кибератаках, а также якобы вмешательстве в американские выборы.

В России, в свою очередь, предупредили об ответных мерах, выдворив из страны 10 дипломатов США, подготовив запрет для россиян устраиваться на работу в американское консульство и ограничив передвижение дипломатов Штатов местами их базирования. Помимо прочего, послу США рекомендовали отправится к собственному начальству для консультаций. Однако подобные меры вызвали шквал новых обвинений в Госдепе в адрес Москвы.

Как заявил представитель организации во время выступления на телеканале CNN, своими действиями Россия ведет к эскалации, от которой предостерегал американский президент Джо Байден. Они сожалеют, что в Кремле решили пойти на подобные шаги, вынудив их ответить на ответные меры РФ.

"Наши недавние действия были пропорциональными и подходящими. Не в наших интересах попасть в цикл эскалации, но мы оставляем право ответить на любые ответные российские меры", – сообщили в Госдепе.

Напомним, американские санкции были введены после телефонного разговора между Джо Байденом и Владимиром Путиным, на котором главы стран договорились об очной встрече. Позже американский лидер заявил, что также предупредил своего российского коллегу о подготовке новых санкций против России. В Москве, в свою очередь, отметили, что подобное поставит под вопрос вероятность встречи между президентами.

Российский сенатор Алексей Пушков посоветовал американцам "выплюнуть жвачку", если они хотят хотя бы каких-то улучшений отношений с Россией.