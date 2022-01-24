Госдеп о ситуации на Украине: "Байден заявил - Россия может начать военные действия в любой момент"

В Америке неожиданно начали готовиться к очередному «вторжению» России на Украину. Несмотря на то, что Кремль уже несколько раз опровергал эти слова, США продолжают искать врага.

По информации США, Россия готова начать военные действия в любой момент. Об этом говорит президент Джо Байден.

Его цитируют высокопоставленные представители Госдепартамента США.

Дабы внести ясность, президент Байден заявил, что Россия может начать военные действия в любой момент. При таком развитии событий правительство США не сможет эвакуировать американских граждан, — цитируют РИА Новости представителя Госдепартамента.

Американское ведомство уже порекомендовало своим гражданам скорее выбираться из Украины коммерческими рейсами.

Отметим, что русская сторона уже не раз опровергала заявления Запада о том, что готовится к «вторжению». По мнению русских дипломатов, риторика США – прикрытие, чтобы разместить там свою военную технику.

Также Киев пожаловался Западу, что русские якобы стягивают военные силы на границу с Украиной. В ответ на это пресс-секретарь президента Путина, Дмитрий Песков, сообщил, что в своей стране руководство может перемещать войска как угодно и это не должно никого волновать.