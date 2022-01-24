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Госдеп о ситуации на Украине: "Байден заявил - Россия может начать военные действия в любой момент"

24 января 2022, 04:45  •  138 • Политика
В Америке неожиданно начали готовиться к очередному «вторжению» России на Украину. Несмотря на то, что Кремль уже несколько раз опровергал эти слова, США продолжают искать врага.
По информации США, Россия готова начать военные действия в любой момент. Об этом говорит президент Джо Байден.
Его цитируют высокопоставленные представители Госдепартамента США.
Дабы внести ясность, президент Байден заявил, что Россия может начать военные действия в любой момент. При таком развитии событий правительство США не сможет эвакуировать американских граждан, — цитируют РИА Новости представителя Госдепартамента.
Американское ведомство уже порекомендовало своим гражданам скорее выбираться из Украины коммерческими рейсами.
Отметим, что русская сторона уже не раз опровергала заявления Запада о том, что готовится к «вторжению». По мнению русских дипломатов, риторика США – прикрытие, чтобы разместить там свою военную технику.
Также Киев пожаловался Западу, что русские якобы стягивают военные силы на границу с Украиной. В ответ на это пресс-секретарь президента Путина, Дмитрий Песков, сообщил, что в своей стране руководство может перемещать войска как угодно и это не должно никого волновать.

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