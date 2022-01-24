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Госдеп о ситуации на Украине: "Байден заявил - Россия может начать военные действия в любой момент"
24 января 2022, 04:45 • 138 • Политика
В Америке неожиданно начали готовиться к очередному «вторжению» России на Украину. Несмотря на то, что Кремль уже несколько раз опровергал эти слова, США продолжают искать врага.
По информации США, Россия готова начать военные действия в любой момент. Об этом говорит президент Джо Байден.
Его цитируют высокопоставленные представители Госдепартамента США.
Американское ведомство уже порекомендовало своим гражданам скорее выбираться из Украины коммерческими рейсами.
Отметим, что русская сторона уже не раз опровергала заявления Запада о том, что готовится к «вторжению». По мнению русских дипломатов, риторика США – прикрытие, чтобы разместить там свою военную технику.
Также Киев пожаловался Западу, что русские якобы стягивают военные силы на границу с Украиной. В ответ на это пресс-секретарь президента Путина, Дмитрий Песков, сообщил, что в своей стране руководство может перемещать войска как угодно и это не должно никого волновать.
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