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Госдеп назвал цену за "слив" главного пропагандиста ИГИЛ*
29 мая 2020, 16:55 • 75 • В мире
В США готовы выдать награду в размере 3 млн долларов за данные о главном пропагандисте запрещённой в России террористической группировки ИГИЛ*. По данным американских властей, Абу Бакр аль-Гариб является одним из самых давних и высокопоставленных членов и курирует медиапотоки.
В США озвучили цену за "слив" медиа-менеджера боевиков ИГИЛ*. Как говорится в сообщении американского Госдепартамента, до трёх миллионов будет выдано тому, кто даст информацию, способствующую аресту Мухаммада Хадира Мусы Рамадана, известного как Абу Бакр аль-Гариб.
Отмечается, что боевик - выходец из Иордании. Он занимается не только распространением роликов в Сети, где запечатлены пытки и казни, но и вербовкой в свои ряды.
По версии американцев, Рамадан сыграл ключевую роль в пропагандистских операциях "по радикализации, вербовке и подстрекательству отдельных лиц по всему миру", передаёт телеканал "360".
Ранее в Ираке заявили, что задержали Абдаллу Кардаша, одного из возможных преемников убитого лидера "Исламского государства"* Абу Бакра аль-Багдади.
*"Исламское государство", ИГИЛ - террористическая организация, деятельность которой запрещена в России.
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