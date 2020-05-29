Госдеп назвал цену за "слив" главного пропагандиста ИГИЛ*

В США озвучили цену за "слив" медиа-менеджера боевиков ИГИЛ*. Как говорится в сообщении американского Госдепартамента, до трёх миллионов будет выдано тому, кто даст информацию, способствующую аресту Мухаммада Хадира Мусы Рамадана, известного как Абу Бакр аль-Гариб.

Отмечается, что боевик - выходец из Иордании. Он занимается не только распространением роликов в Сети, где запечатлены пытки и казни, но и вербовкой в свои ряды.

По версии американцев, Рамадан сыграл ключевую роль в пропагандистских операциях "по радикализации, вербовке и подстрекательству отдельных лиц по всему миру", передаёт телеканал "360".

Ранее в Ираке заявили, что задержали Абдаллу Кардаша, одного из возможных преемников убитого лидера "Исламского государства"* Абу Бакра аль-Багдади.

*"Исламское государство", ИГИЛ - террористическая организация, деятельность которой запрещена в России.