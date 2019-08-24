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Госдеп назвал дату санкционного удара по России: Эксперты рассказали, выдержит ли Москва

24 августа 2019, 01:24  •  51 • Политика
Новые санкции против России будут введены 26 августа, заявили в Госдепе США. Эксперты рассказали, чего ожидать и к каким последствиям это приведет.
Второй пакет антироссийских санкций США в связи с "делом Скрипалей" вступит в силу 26 августа. Об этом говорится в официальном уведомлении Госдепа США, опубликованном в пятницу, 23 августа, в электронной базе Федерального реестра США.

Причины новых санкций

Речь идет о так называемом втором пакете санкций, первый был введен летом 2018 года. Предлогом для введения новых экономических ограничений стало "дело Скрипалей". По мнению властей США, Россия нарушила американское законодательство, не предоставив гарантий по контролю за химическим и биологическим оружием. Россия отрицает как своё участие в "деле Скрипалей", так и обвинения США.

Какие ограничения наложат на Россию

Прошлогодний пакет американских санкций касался запрета на поставку в Россию продукции двойного назначения. То есть США запретили продавать России товары, которые могут быть использованы как мирных, так и военных целях.
Новый пакет санкций нацелен на удар по экономическому сектору. Банкам США запретят кредитовать Россию в американской валюте. Кроме того, санкции налагают запрет на предоставления займов, финансовой или технической помощи Москве. И вдобавок к этому американским банкирам будет запрещено участвовать в первичном рынке нерублевых облигаций российского суверенного долга.

Как это отразится на экономике России

Экономические эксперты объясняют, что на самом деле всё не так страшно, как звучит. Под санкции не попадают "государственные предприятия Российской Федерации", а это значит, что госсектор может в целом чувствовать себя спокойно. Запрет на покупку российских ценных бумаг на первичном рынке тоже почти никак не отразится на России, так как речь идёт об очень небольшом проценте держателей российских бумаг. В основном это американские инвестиционные компании и негосударственные пенсионные фонды.

Мнение западных экспертов

По мнению международного рейтингового агентства S&P, второй пакет антироссийских санкций США не скажется на кредитоспособности России. Отмечается, что ограничительные меры не затронут кредиты в национальной валюте, то есть в рублях. По этой причине S&P не ожидает каких-то ощутимых изменений в кредитном рейтинге России.

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