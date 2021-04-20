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Госдеп назвал Арктику возможным местом столкновения США и РФ

20 апреля 2021, 09:15  •  46 • Политика
Фото: Tomi Hänninen/ Newspix24/ www.globallookpress.com
Москва устанавливает контроль над новым пространством за счет потепления, заявил госсекретарь США
Арктика может оказаться "новым театром конфликта" США и России. Причина заключается в растущем присутствии РФ в регионе, о чем заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.
По словам американского чиновника, Москва наращивает присутствие за счет климатических изменений в Арктике. Так, в этом году газовый танкер РФ впервые прошел через Севморпуть. А до недавней поры доступность указанного маршрута ограничивалась несколькими неделями за целый год.
Однако, указал Блинкен, уровень потепления Арктики превышает общемировой в два раза, поэтому период использования Севморпути интенсивно расширяется, передает РИА "Новости".
Госсекретарь также утверждает, что российская сторона "эксплуатирует" климатические изменения для контроля новых пространств, модернизации и строительства новых баз, пишет "Общественная служба новостей". Тем же самым, полагает Блинкен, занимается и КНР.
Как отмечает источник, до этого глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что Штаты наращивают свое военное присутствие в Арктике, из-за чего конкуренция мировых держав в области ресурсов накаляется. Россия же действует для своей обороноспособности, руководствуясь национальными интересами. Минобороны занимается развитием Северного флота в регионе. Также в МИД отмечали, что Штаты усиливают там свое присутствие. При этом Кремль выступает за мирное сотрудничество в Арктике.
Ранее полковник американских ВВС Майкл Бойер заявил, что в случае доведения ситуации до "точки кипения" военный конфликт между Россией и Соединенными Штатами произойдет в Арктике.

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