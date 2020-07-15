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Госдеп направил России "четкий сигнал" по поводу "Северного потока – 2"

15 июля 2020, 20:00  •  154 • Политика
Фото: J.Koehler - Tel. 01715320598, vi/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Представитель Белого дома заявил, что Москва должна "немедленно убраться"
Соединенные Штаты могут наложить санкции на компании, которые являются участниками "Северного потока – 2" и второй нити "Турецкого потока – 2", в противном случае их ожидают "последствия". Такое заявление сделал глава американского Госдепа Майк Помпео в ходе одного из брифингов.
По словам политика, речь идет о действиях, предлагаемых законопроектом "О противодействии противникам США посредством санкций".
В 2019 году Конгресс принял военный бюджет с учетом возможного введения ограничений в отношении компаний, принимающих участие в строительстве трубопровода "Северный поток – 2". После принятых Вашингтоном мер швейцарский трубопрокладчик Allseas приостановил строительство трубопровода.
Глава Министерства энергетики Александр Новак отмечал ранее, что Москва может подойти к завершающему этапу трубопрокладки с помощью "Академика Черского" – судна, предусмотренного для таких целей. 10 июля "Черский" снова прибыл в ФРГ, в немецкий порт Мукран, где расположен логистический центр "Северного потока – 2". Позднее к причалу прибыл трубоукладчик "Фортуна", передает РИА "Новости".
Ранее немецкий депутат Клаус Эрнст, отвечающий в бундестаге за экономические вопросы, отправил в Конгресс призыв отказаться от мер, противодействующих реализации проекта. Такое решение, по его словам, нарушает право выбора, использованное странами Европы для принятия всеобщего решения. Член Совета Федерации Франц Клинцевич отметил, что заявление немецкого парламентария предрекает новую фазу отношений между Штатами и Европой.

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