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Госдеп намерен нанять советника по борьбе с коррупцией на Украине

04 февраля 2020, 07:09  •  87 • Украина
Госдепартамент планирует нанять советника по борьбе с коррупцией на Украине, который должен будет работать над «укреплением потенциала» Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и других органов правосудия.
 
Reuters
 

Управление международной антинаркотической и правоохранительной деятельности Госдепартамента ищет специалиста, в число обязанностей которого будут входить поддержание отношений с сотрудниками НАБУ и другими украинскими чиновниками, их обучение и обеспечение им необходимой «технической помощи». Об этом говорится в описании к контракту, с которым ознакомился RT.

Предполагается, что среди прочего советнику предстоит взаимодействовать с адвокатами, судьями, прокурорами, представителями гражданского общества и парламентариями.

«Советник будет заниматься укреплением потенциала Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины в части расследования коррупционной деятельности и судебного преследования за неё», — говорится в документе.

В обязанности подрядчика также войдут консультации украинского правительства по вопросам разработки и принятия реформ в области правоохранительной деятельности и уголовного правосудия.

Кроме того, советник будет вести финансируемые Вашингтоном проекты по борьбе с коррупцией и оказанию помощи сотрудникам правоохранительных органов.

Действия нового советника будут координироваться с представителями американского Минюста, Минобороны и Агентства США по международному развитию (USAID).

Работа в рамках этого контракта представляет значительный интерес для общественности и конгресса, подчёркивают в Госдепе.

В документе отмечается, что проект призван помочь Киеву соответствовать международным стандартам для дальнейшей интеграции в Евросоюз. 

«Ключевая задача программы Управления международной антинаркотической и правоохранительной деятельности на Украине — оказывать поддержку принимающему государству по вопросам соответствия европейским и международным стандартам в области правоохранительной деятельности в рамках подготовки к потенциальной интеграции в Европейский союз», — поясняют в ведомстве.

Ранее стало известно, что Вашингтон собирается выделить более $22 млн на повышение «устойчивости украинской демократии».

В частности, США планировали привлечь жителей Украины к обсуждению реформ и евроинтеграции. По мнению американской стороны, скептицизм в отношении этих вопросов, в частности, связан с «усилиями России».

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