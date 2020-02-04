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Госдеп намерен нанять советника по борьбе с коррупцией на Украине
04 февраля 2020, 07:09 • 87 • Украина
Госдепартамент планирует нанять советника по борьбе с коррупцией на Украине, который должен будет работать над «укреплением потенциала» Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и других органов правосудия.
Reuters
Управление международной антинаркотической и правоохранительной деятельности Госдепартамента ищет специалиста, в число обязанностей которого будут входить поддержание отношений с сотрудниками НАБУ и другими украинскими чиновниками, их обучение и обеспечение им необходимой «технической помощи». Об этом говорится в описании к контракту, с которым ознакомился RT.
Предполагается, что среди прочего советнику предстоит взаимодействовать с адвокатами, судьями, прокурорами, представителями гражданского общества и парламентариями.
«Советник будет заниматься укреплением потенциала Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины в части расследования коррупционной деятельности и судебного преследования за неё», — говорится в документе.
В обязанности подрядчика также войдут консультации украинского правительства по вопросам разработки и принятия реформ в области правоохранительной деятельности и уголовного правосудия.
Кроме того, советник будет вести финансируемые Вашингтоном проекты по борьбе с коррупцией и оказанию помощи сотрудникам правоохранительных органов.
Действия нового советника будут координироваться с представителями американского Минюста, Минобороны и Агентства США по международному развитию (USAID).
Работа в рамках этого контракта представляет значительный интерес для общественности и конгресса, подчёркивают в Госдепе.
В документе отмечается, что проект призван помочь Киеву соответствовать международным стандартам для дальнейшей интеграции в Евросоюз.
«Ключевая задача программы Управления международной антинаркотической и правоохранительной деятельности на Украине — оказывать поддержку принимающему государству по вопросам соответствия европейским и международным стандартам в области правоохранительной деятельности в рамках подготовки к потенциальной интеграции в Европейский союз», — поясняют в ведомстве.
Ранее стало известно, что Вашингтон собирается выделить более $22 млн на повышение «устойчивости украинской демократии».
В частности, США планировали привлечь жителей Украины к обсуждению реформ и евроинтеграции. По мнению американской стороны, скептицизм в отношении этих вопросов, в частности, связан с «усилиями России».
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