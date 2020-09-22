Госдеп грозит новыми санкциями против России из-за Навального: Помпео обозначил сроки

Глава Госдепа США Майк Помпео оценил вероятность новых санкций в отношении России в связи с предполагаемым отравлением Алексея Навального.

В комментарии для немецкого издания Bild госсекретарь пообещал, что Вашингтон обязательно предпримет новые экономические ограничения против Москвы, как только вскроются все детали случившегося.

Он заметил, что прежде необходимо выяснить, как именно было осуществлено якобы имевшее место нападение на блогера с применением отравляющего вещества.

Помпео признался, что очень рассчитывает на то, что итоги соответствующей проверки Организации по запрещению химического оружия будут доступны уже к началу следующей недели.