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Госдеп грозит новыми санкциями против России из-за Навального: Помпео обозначил сроки
22 сентября 2020, 12:05 • 34 • Политика
Госдеп грозит новыми санкциями против России из-за "отравления" Алексея Навального. Глава американского ведомства Майк Помпео обозначил примерные сроки. Он пояснил, что Вашингтон обязательно предпримет новые экономические ограничения против Москвы, как только вскроются все детали случившегося с блогером. Госсекретарь рассчитывает, что итоги соответствующей проверки ОЗХО будут доступны уже к началу следующей недели.
Глава Госдепа США Майк Помпео оценил вероятность новых санкций в отношении России в связи с предполагаемым отравлением Алексея Навального.
В комментарии для немецкого издания Bild госсекретарь пообещал, что Вашингтон обязательно предпримет новые экономические ограничения против Москвы, как только вскроются все детали случившегося.
Он заметил, что прежде необходимо выяснить, как именно было осуществлено якобы имевшее место нападение на блогера с применением отравляющего вещества.
Помпео признался, что очень рассчитывает на то, что итоги соответствующей проверки Организации по запрещению химического оружия будут доступны уже к началу следующей недели.
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