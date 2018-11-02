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Госдеп готовит доклад "о применении химоружия Россией" для обсуждения нового пакета санкций в Конгрессе

02 ноября 2018, 10:39  •  77 • Политика
Госдеп и Конгресс начинают консультации по новому пакету санкций против России в связи с "делом Скрипаля".
До 6 ноября в Конгрессе США начнутся консультации с Госдепом по поводу второго пакета антироссийских санкций по делу Скрипалей.
Представитель Госдепартамента Роберт Палладино на брифинге сообщил, что американское внешнеполитическое ведомство готовит доклад о применении Россией химического оружия и собирается представить Конгрессу данные о том, «прекратила ли Россия использовать химоружие», существуют ли гарантии, что «оно не будет применяться в дальнейшем», и дано ли разрешение на международную инспекцию.
Решение о введении санкций будет принято после обсуждения в Конгрессе. Консультации не ограничены во времени, уточнил Палладино.

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