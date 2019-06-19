Госбюро расследований Украины возбудило пятое уголовное дело против Порошенко

КИЕВ, 18 июня. /ТАСС/. Государственное бюро расследований Украины открыло пятое уголовное дело против бывшего президента страны Петра Порошенко по факту незаконного назначения кабинета министров Украины в 2016 году из-за отсутствия коалиции в Раде. Об этом сообщил во вторник бывший член команды Виктора Януковича, занимавший должность первого заместителя руководителя его администрации, юрист Андрей Портнов.

"Сегодня Государственное бюро расследований начало пятое уголовное производство в отношении Порошенко и [спикера Рады Андрея] Парубия в связи с фальсификацией ими документов о формировании в 2016 году коалиции депутатских фракций и незаконного назначения кабинета министров", - написал он в своем Telegram-канале. Дело открыто по заявлению юриста.

В заявлении Портнов поясняет, что в 2016 году из коалиции "Европейская Украина" вышли фракции Радикальной партии Олега Ляшко, партии "Батькивщина" и "Самопомощь", после чего она фактически перестала существовать из-за отсутствия необходимого большинства. Несмотря на отсутствие коалиции, продолжил Портнов, "Порошенко предложил парламенту осуществить назначения ряда лиц на должности премьер-министра Украины и членов правительства". Такие действия сопровождались внесением в официальные документы заведомо ложных сведений о наличии коалиции. В действиях Порошенко, Парубия, а также премьер-министра Владимира Гройсмана, по мнению Портнова, присутствует состав преступлений, предусмотренных ст. 109 ("Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти"), ст. 364 ("Злоупотребление властью и служебным положением"), ст. 366 ("Составление, выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов") УК Украины.

Ранее Портнов зарегистрировал в Госбюро четыре иска против бывшего президента Украины Петра Порошенко. Против него выдвинуты обвинения в госизмене, отмывании средств, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов и неуплате налогов, а также в попытке узурпации судебной власти.