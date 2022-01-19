Госбюро расследований Украины сделало обращение из-за "подозреваемого Порошенко"

В ГБР не согласны с определённой Петру Порошенко мерой пресечения.

На Украине будут обжаловать назначенную для Петра Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства.

В Госбюро расследований Украины выступили с официальным заявлением по этому поводу. В обращении ведомства говорится, что избранная мера пресечения неудовлетворительна. Правоохранители намерены обжаловать это решение суда.

"Считаем, что решение суда по избранию меры пресечения пятому президенту Украины не обеспечит должного поведения подозреваемого Петра Порошенко, а потому у стороны обвинения есть все основания для его обжалования", - говорится в сообщении ведомства, распространённом в среду.

Ранее сообщалось, что Печерский районный суд Киева отпустил экс-президента Петра Порошенко под личное обязательство по делу о госизмене. Бывший украинский лидер отметил это исполнением гимна Украины и намёком в адрес Зеленского.