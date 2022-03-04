|
«Горжусь тем, что я часть этого могучего мира России»
04 марта 2022, 01:45 • 84 • Политика
Специальная военная операция на Украине идет строго по плану, все поставленные задачи решаются, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза России 3 марта. Вооруженные силы РФ стремятся не допустить жертв среди мирных граждан, однако Киев всячески этому мешает, отметил глава государства. Украинское руководство игнорирует интересы населения, используя его как щит, сказали «Известиям» в руководстве ЛНР. Выполнять обязательства по вывозу людей Киев будет только под давлением Запада, считают в Луганске.
За правое дело
В ходе специальной военной операции на Украине погибли 498 российских военных, 1597 — получили ранения, сообщило 2 марта Минобороны. На украинской стороне, по данным ведомства, более 2870 убитых и около 3700 раненых. На заседании Совбеза Владимир Путин заявил, что солдаты и офицеры действуют мужественно и с полным пониманием своей правоты.
Он отметил личный состав 100-й мотострелковой бригады, действующей на Донецком направлении. Он рассказал о том, что бойцы «под командованием полковника Алексея Борисовича Бернгарда в районе Волновахи прорвали глубоко эшелонированную оборону, которую националисты укрепляли и оборудовали в течение почти восьми лет».
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
— Командир танкового взвода гвардии лейтенант Виктор Сокольник в ходе боя уничтожил пять танков. 25 февраля в районе Чугинки командир роты 163-го танкового полка капитан Алексей Левкин столкнулся с подразделениями националистов, насчитывающими 15 танков и шесть БМП. Атаковав со своими бойцами противника, капитан Левкин уничтожил все БМП и пять танков, обеспечил выполнение боевой задачи без потерь, — продолжил Владимир Путин.
Семьям погибших выплатят 7,4 млн рублей. Помимо этого они получат дополнительную выплату — 5 млн рублей. «Все военнослужащие, раненные при проведении операции, также получат соответствующие выплаты». Если же военнослужащий, проходивший службу по контракту, получил ранение и признан непригодным для нее, он получит компенсацию в 2 млн 968 тыс. рублей. Около 3 млн рублей получат военнослужащие Минобороны и других силовых ведомств, получившие ранения.
Президент также подписал указ о присвоении командиру взвода 247-го десантного-штурмового полка 7-й дивизии Нурмагомеду Гаджимагомедову звания Героя России посмертно. Уже получив тяжелое ранение, старший лейтенант сражался до последнего, а затем подорвал гранатой окруживших его и погиб сам.
— Я русский человек, и, как говорится, у меня в роду Иваны да Марьи, но когда я вижу примеры такого героизма, как подвиг молодого парня Нурмагомеда Гаджимагомедова, уроженца Дагестана, лакца по национальности, других наших воинов, мне хочется сказать: я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин, — сказал президент. — Все этнические группы России невозможно перечислить, но я горжусь тем, что я часть этого мира, часть могучего, многонационального мира России.
Президент РФ Владимир Путин во время оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции
Фото: РИА Новости/Андрей Горшков
При этом русские и украинцы остаются одним народом, подчеркнул Владимир Путин. Россия вынуждена сражаться только для того, чтобы никто не угрожал ее безопасности, напомнил он.
Гуманитарный щит
Вооруженные силы России стремятся не допустить жертв среди мирных украинцев, отметил президент. Однако, по его словам, украинская сторона использует гражданских в качестве живого щита. Сотни иностранцев стремятся покинуть зону боевых действий, но их, по данным Владимира Путина, держат в заложниках. Так, он привел пример, когда на Украине более суток на железнодорожном вокзале в Харькове держали около 3 тыс. граждан Индии, большинство из которых студенты. Некоторые остаются там до сих пор. «Неонацисты открыли огонь и по китайским студентам, которые пытались выехать из Харькова. Двое из них получили ранения», — добавил он.
— Националистические и неонацистские формирования, а среди них есть и иностранные наемники, в том числе и с Ближнего Востока, прикрываются мирными гражданами как живым щитом. Я уже говорил: есть абсолютно объективные данные, фотографии того, как они размещают тяжелую военную технику в жилых кварталах городов, — сообщил глава государства.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Военнослужащие предоставили коридоры во всех без исключения зонах столкновения и обеспечили транспорт, чтобы у мирных людей была возможность выехать в безопасное место, отметил президент. По последним данным, стороны смогли договориться по этому вопросу на переговорах в Белоруссии. Однако, как заявили «Известиям» в руководстве ЛНР, Киев может помешать процессу вывоза людей.
— Это (выполнение договора по гуманитарным коридорам. — «Известия») станет возможно только после определенного давления со стороны Запада: Америки и Европы. Только когда эти страны начнут уже обвинять Киев в полном игнорировании интересов своих граждан, — отметил советник главы ЛНР Родион Мирошник. — Пока Киев использует своих же граждан в качестве живого щита и пытается ими прикрывать свои националистические батальоны. И даже если эта договоренность будет достигнута — на земле это работать не будет. Так как эти самые военные националистические батальоны уже потеряли какой-либо ориентир, а над ними потерян контроль.
Такого же мнения придерживается заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев. По его словам, «ВСУ не только в Донбассе, но и в Киеве ведут себя как фашисты. Расстреливают мирное население, пытающееся уехать или из зоны боев».
— Насильственно его удерживают, в том числе в заминированных помещениях. В настоящее время дипломатическое решение конфликта невозможно. Мы не уничтожили группировку ВСУ в Донбассе, а киевский режим надеется, что ВС РФ увязнут в городах. Гумкоридоры блокируются ВСУ и националистами. Это видно, например, по Мариуполю, — отметил эксперт.
Фото: ТАСС/Александр Рюмин
21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Минобороны неоднократно подчеркивало, что Вооруженные силы РФ наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Читайте также
Подпишитесь на нас
84
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
01 марта 2022, 15:00
|
25 февраля 2022, 13:45
|
26 февраля 2022, 16:35
|
26 февраля 2022, 10:10
|
26 февраля 2022, 03:10
|
26 февраля 2022, 18:20
|
28 февраля 2022, 08:30