«Горжусь тем, что я часть этого могучего мира России»

Специальная военная операция на Украине идет строго по плану, все поставленные задачи решаются, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза России 3 марта. Вооруженные силы РФ стремятся не допустить жертв среди мирных граждан, однако Киев всячески этому мешает , отметил глава государства. Украинское руководство игнорирует интересы населения, используя его как щит, сказали «Известиям» в руководстве ЛНР. Выполнять обязательства по вывозу людей Киев будет только под давлением Запада, считают в Луганске .

За правое дело

В ходе специальной военной операции на Украине погибли 498 российских военных, 1597 — получили ранения, сообщило 2 марта Минобороны. На украинской стороне, по данным ведомства, более 2870 убитых и около 3700 раненых. На заседании Совбеза Владимир Путин заявил, что солдаты и офицеры действуют мужественно и с полным пониманием своей правоты .

Он отметил личный состав 100-й мотострелковой бригады, действующей на Донецком направлении. Он рассказал о том, что бойцы «под командованием полковника Алексея Борисовича Бернгарда в районе Волновахи прорвали глубоко эшелонированную оборону, которую националисты укрепляли и оборудовали в течение почти восьми лет ».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Командир танкового взвода гвардии лейтенант Виктор Сокольник в ходе боя уничтожил пять танков . 25 февраля в районе Чугинки командир роты 163-го танкового полка капитан Алексей Левкин столкнулся с подразделениями националистов, насчитывающими 15 танков и шесть БМП . Атаковав со своими бойцами противника, капитан Левкин уничтожил все БМП и пять танков, обеспечил выполнение боевой задачи без потерь, — продолжил Владимир Путин.

Семьям погибших выплатят 7,4 млн рублей. Помимо этого они получат дополнительную выплату — 5 млн рублей . «Все военнослужащие, раненные при проведении операции, также получат соответствующие выплаты». Если же военнослужащий, проходивший службу по контракту, получил ранение и признан непригодным для нее, он получит компенсацию в 2 млн 968 тыс. рублей. Около 3 млн рублей получат военнослужащие Минобороны и других силовых ведомств, получившие ранения.

Президент также подписал указ о присвоении командиру взвода 247-го десантного-штурмового полка 7-й дивизии Нурмагомеду Гаджимагомедову звания Героя России посмертно . Уже получив тяжелое ранение, старший лейтенант сражался до последнего, а затем подорвал гранатой окруживших его и погиб сам.

— Я русский человек, и, как говорится, у меня в роду Иваны да Марьи, но когда я вижу примеры такого героизма, как подвиг молодого парня Нурмагомеда Гаджимагомедова, уроженца Дагестана, лакца по национальности, других наших воинов, мне хочется сказать: я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин , — сказал президент. — Все этнические группы России невозможно перечислить, но я горжусь тем, что я часть этого мира, часть могучего, многонационального мира России.

Президент РФ Владимир Путин во время оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции Фото: РИА Новости/Андрей Горшков

При этом русские и украинцы остаются одним народом, подчеркнул Владимир Путин . Россия вынуждена сражаться только для того, чтобы никто не угрожал ее безопасности, напомнил он.

Гуманитарный щит

Вооруженные силы России стремятся не допустить жертв среди мирных украинцев , отметил президент. Однако, по его словам, украинская сторона использует гражданских в качестве живого щита . Сотни иностранцев стремятся покинуть зону боевых действий, но их, по данным Владимира Путина, держат в заложниках. Так, он привел пример, когда на Украине более суток на железнодорожном вокзале в Харькове держали около 3 тыс. граждан Индии , большинство из которых студенты. Некоторые остаются там до сих пор. « Неонацисты открыли огонь и по китайским студентам, которые пытались выехать из Харькова . Двое из них получили ранения», — добавил он.

— Националистические и неонацистские формирования, а среди них есть и иностранные наемники, в том числе и с Ближнего Востока, прикрываются мирными гражданами как живым щитом. Я уже говорил: есть абсолютно объективные данные, фотографии того, как они размещают тяжелую военную технику в жилых кварталах городов , — сообщил глава государства.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Военнослужащие предоставили коридоры во всех без исключения зонах столкновения и обеспечили транспорт, чтобы у мирных людей была возможность выехать в безопасное место , отметил президент. По последним данным, стороны смогли договориться по этому вопросу на переговорах в Белоруссии. Однако, как заявили «Известиям» в руководстве ЛНР, Киев может помешать процессу вывоза людей.

— Это (выполнение договора по гуманитарным коридорам. — «Известия») станет возможно только после определенного давления со стороны Запада: Америки и Европы. Только когда эти страны начнут уже обвинять Киев в полном игнорировании интересов своих граждан , — отметил советник главы ЛНР Родион Мирошник. — Пока Киев использует своих же граждан в качестве живого щита и пытается ими прикрывать свои националистические батальоны. И даже если эта договоренность будет достигнута — на земле это работать не будет. Так как эти самые военные националистические батальоны уже потеряли какой-либо ориентир, а над ними потерян контроль.

Такого же мнения придерживается заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев. По его словам, « ВСУ не только в Донбассе, но и в Киеве ведут себя как фашисты. Расстреливают мирное население, пытающееся уехать или из зоны боев ».

— Насильственно его удерживают, в том числе в заминированных помещениях. В настоящее время дипломатическое решение конфликта невозможно. Мы не уничтожили группировку ВСУ в Донбассе, а киевский режим надеется, что ВС РФ увязнут в городах. Гумкоридоры блокируются ВСУ и националистами. Это видно, например, по Мариуполю, — отметил эксперт.

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Минобороны неоднократно подчеркивало, что Вооруженные силы РФ наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.