Горят и тонут

Шестьсот квадратных метров, охваченных пожаром, двое погибших и 14 пострадавших – таков результат пожара на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов». Этот корабль, за которым крепко закрепился статус самого невезучего в ВМФ, фактически олицетворяет состояние российского флота.

Сюжет: Армия

Не случайно одновременно с пожаром на авианосце случилось ещё два происшествия – в Тихоокеанском флоте частично затонула подводная лодка, которую буксировали для утилизации, а в Черноморском флоте под воду ушёл плавучий док. Что происходит с отечественным военным флотом?

После пожара Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ». Напомним, что пожар произошёл, когда авианосец стоял на ремонте в Мурманске на одном из заводов центра судоремонта «Звёздочка». Возгорание произошло во время проведения работ в первом энергоотсеке, где находятся дизельные и паротурбогенераторы. Из-за сильной задымлённости пожарным пришлось работать в крайне сложных условиях, вследствие чего двое получили ожоги дыхательных путей. Кроме того, в результате пожара погибли два члена экипажа крейсера, а десять военных моряков и гражданских спасателей получили отравления продуктами горения и были госпитализированы в больницы Мурманска.

Сегодня утверждается, что причиной возгорания стала искра, которая упала во время сварки в трюм, где находились остатки мазута. Такая версия выглядит вполне правдоподобной. Те, кто служил на авианосце, рассказывают, что на некоторых нижних палубах якобы царил настоящий бардак. Десятилетиями туда сливали отработку смазочных материалов и складировали бытовой мусор. Многочисленные попытки зачистить нижние палубы к успеху не привели.

Концы в воду

Возникает вопрос, что теперь будет с «Адмиралом Кузнецовым». Очередной ремонт на авианосце начался в апреле. В числе первостепенных работ значилось восстановление энергосистемы. Интересно, что буквально за несколько дней до пожара было объявлено, что завершилась полная дефектация корабля, которая показала: нужны дополнительные работы. Как это понимать? Масштабы ремонта работ перед постановкой корабля в док были недооценены? Или объёмы ремонта завышаются в надежде на увеличение финансирования? По предварительным данным, пожар, случившийся на тяжёлом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», нанёс кораблю ущерб в размере 95 млрд рублей. При этом стоимость корабля такого класса оценивается лишь немногим больше. Таким образом, «Адмирал Кузнецов» может стать поистине «золотым»: на деньги, потраченные на ремонт, можно было построить пару современных кораблей океанской зоны. Впрочем, возможно, что в процессе вскрытия «внутренностей» крейсера будет обнаружена такая степень его износа, что дешевле и уместнее окажется строительство нового авианосца, а не ремонт и обновление старого. Но строить новый авианосец, во-первых, негде, во-вторых, как считают эксперты, он не очень-то и нужен российскому флоту. Однако проект выглядит пафосно и позволяет освоить такое количество средств, что постройка авианосца и правда может начаться.

Причина затопления дока названа: его техническое состояние. фото: Сергей Малгавко/ТАСС

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Восстановление «Адмирала Кузнецова» тоже вопрос спорный. По словам тех, кто служил на крейсере, пожары здесь не редкость. По этой причине в составе экипажа находятся четыре аварийные пожарные группы, которые круглосуточно дежурят в разных концах корабля в полном снаряжении. Более того, на палубе во время несения им боевой службы всегда стоит пожарный автомобиль. Возгорания на крейсере происходили довольно регулярно ещё в те времена, когда корабль был относительно новым. Сегодня ситуация только ухудшается, ведь «Адмирал Кузнецов» – один из старейших действующих кораблей Российского ВМФ. Его возраст – почти 29 лет, он был введён в эксплуатацию накануне распада СССР, в январе 1991 года. При этом, напомним, что средний срок службы российских и советских военных кораблей составляет 25 лет.

Предъявите доки

Беда с последним авианосцем в этот раз не пришла одна. Вечером 11 декабря в заливе Восток близ Находки 72-метровая подводная лодка Тихоокеанского флота во время буксировки легла кормовой частью на грунт и начала тонуть. Подлодка была без экипажа и топлива, поскольку была исключена из состава флота в 2013 году и находилась в отстое. В ноябре нынешнего года корпус дизельной лодки передали собственнику – акционерному обществу «Аскона», которое в соответствии с документами, как собственник, решило буксировать его на утилизацию в Находку. По словам источника, лодку отбуксировали в место назначения, но там по каким-то причинам её не приняли, поэтому направили в залив Восток.

Что касается затонувшей подлодки, то речь, по некоторым данным, идёт о дизельной подлодке Б-260 «Чита», которая находилась в составе ТОФ с 1982 года. Она относится к проекту 877 «Палтус». Эти субмарины одни из наиболее малошумных серийных подлодок РФ.

Ещё одно происшествие случилось 15 декабря – в Южной бухте Севастополя затонул плавучий док ПД-16. На стапелях дока находилась подлежащая утилизации подводная лодка Б-380, которая ранее имела название «Горьковский комсомолец». К счастью, никто не пострадал. Субмарина в итоге всплыла, а вот док так и остался затопленным.

Причина затопления дока названа: его техническое состояние. Это понятно, если учесть, что большой плавучий док ПД-16 был заложен 81 год назад на Николаевском судостроительном заводе им. 61-го коммунара. Ещё в середине нулевых старый док вывели из эксплуатации, чтобы затем отправить его на утилизацию. Кто догадался поднять на стапели списанного дока подлодку, приходится только догадываться.

Возможно, всё дело в том, что в России крупнотоннажные доки практически не строятся. Даже в советские времена их покупали в Швеции, Японии и Югославии. Теперь, когда вовсю действуют западные санкции, а ВМФ лелеет надежду на океанский флот, проблема отсутствия доков становится особенно острой. Вспомнить хотя бы прошлогоднее происшествие, когда 30 октября при выводе всё того же «Адмирала Кузнецова» из самого большого в стране плавучего дока ПД-50 сложилась нештатная ситуация, в результате которой док затонул. До сих пор неясно, удастся ли вернуть его в строй. Сейчас док лежит на глубине около 60 метров. Неизвестно, поднимут его или же поступят иначе – объединят в один два сухих дока меньшего размера, дабы таким образом заменить ПД-50. В любом случае заложено на это в бюджете 23 млрд рублей.

В районе затопления дока с подлодкой в Севастополе произошёл разлив нефтепродуктов. Сообщается, что никакой опасности для жизни людей и экологии этот инцидент не представляет. Но для курортного Крыма, очевидно, это не лучшая реклама. В любом случае возникает вопрос: почему на субмарине, находящейся в доке, оказалось топливо? Очевидно, что разлив нефтепродуктов произошёл из-за халатности – либо где-то не полностью слили топливо, либо кто-то не полностью задраил отсеки. Впрочем, как говорят сами моряки, бардак во флоте – величина постоянная.