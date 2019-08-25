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Горящий шар на бескрайних просторах: Минобороны показало пуски "Булавы" и "Синевы" на видео

25 августа 2019, 00:09  •  57 • Политика
Минобороны показало видео пуска "Булавы" с подлодки "Юрий Долгорукий". В кадре мы можем наблюдать горящий шар на бескрайних просторах океана и Баренцева моря.
В субботу, 24 августа, российские подводные лодки "Тула" и "Юрий Долгорукий" выполнили пуски баллистических ракет морского базирования "Булава" и "Синева". Об успешно проведенной работе сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
Подчеркивается, что пуски реализованы в соответствии с утвержденным планом боевой подготовки. Так, было принято решение осуществить пуск "Синевы" с подлодки "Тула", а "Булавы" - с "Юрия Долгорукого". Стояли подлодки в приполюсном районе Северного Ледовитого океана, а также в Баренцевом море. Учебные цели находились на полигонах Чижа и Кура - в Архангельской области и на Камчатке соответственно.
Технические характеристики российских ракет в ходе запусков подтверждены полностью. На "отлично" сработали и системы корабельных ракетных комплексов. В то же время в официальном аккаунте Министерства обороны России в YouTube опубликовано видео пусков, где мы можем наблюдать яркий горящий шар на бескрайних просторах.

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