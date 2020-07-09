«Горящие» штаты Америки: предчувствие гражданской войны • 66 • Аналитика

Кто-то будет трудолюбив и энергичен, кто-то возжаждет власти. А кто-то тихо пройдёт мимо. Мимо всех, но его заметят все…





Уроки испанского

Сальвадора Дали пока ещё не забыли. Нигде. Даже в США, где нынешние полуграмотные герои тамошнего «майдана» готовы сражаться сами не зная с кем, зато хорошо знают, за что. За доллары.



Но вряд ли кто-то в Штатах, даже среди латиноамериканцев, вообще вспомнит, что национальный вопрос был одним из главных в той же испанской междоусобице. И безжалостный Франко победил не в последнюю очередь потому, что боролся с сепаратистами. Как в Каталонии, так и в Басконии, и в Арагоне с Галисией.



Дали — гениальный живописец, между прочим, не испанец, а каталонец, предчувствовал многое, но Испания-то двигалась к своей Голгофе долгие годы. О том, сколько лет США шли к своему раздраю, можно спорить до хрипоты и бесконечно.



Кто и какую мину замедленного действия (как Ленин под СССР, по Путину) заложил под США? Об этом тоже можно дискутировать. Но почему-то все возвращаются в 60-е годы, когда пришлось доводить до ума то, что начинал ещё Авраам Линкольн за 100 лет до этого.





Анджела Дэвис когда-то была даже героиней советских анекдотов

О том же, кто такие Мартин Лютер Кинг или Анджела Дэвис, новое поколение имеет весьма смутное представление. Даже в США. Даже там эти персонажи — что-то вроде штампованного портрета команданте Че на футболке. Хотя по известным причинам новые американские революционеры готовы скорее выколоть на груди профиль Сталина, чем поклоняться неуёмному соратнику Фиделя.



Важнее другое: кто-то очень вовремя сделал миллионам «иных» («не белых» и «не таких») прививку примитивного «за что боролись?» А действительно, за что они боролись: погибший пятьдесят с лишним лет назад проповедник М. Л. Кинг и поныне здравствующая любимица советских СМИ коммунистка А. Дэвис?





Мартин Лютер Кинг мечтал «всего лишь» о равенстве всех перед богом

Отчётливо провокационный характер нынешних событием слишком сильно маскирует реальное содержание происходящего. С лёгкостью вставшая на колено американская либеральная тусовка, в которой, помимо демократов типа четы Клинтон и Нэнси Пелоси, сейчас вдруг оказалась и куча республиканцев, знала, на что шла.



Снять давно копившееся напряжение в обществе не удалось даже за восемь лет президентства Барака Обамы. Б. Обама – это исключение, которое лишь подтверждает правило, и даже просто «брошенная кость» — это самые мягкие определения фокуса, который так и не удался. Та же Анджела Дэвис, коммунистка, простите за повтор, кстати, тоже ушла в «исключение» и сегодня неплохо себя чувствует в качестве профессора Калифорнийского университета.





Барак Обама — плохой пример?

Обамство и трампизм

Совсем не случайно почти всё, что оставалось к 2016 году от «обамства», так быстро задвинул в тень нарочитый «трампизм». А в результате как-то уж очень вовремя случилась пандемия. Почему именно 2020-й, объяснять никому не надо, те, кто не перепуган до смерти и хоть что-то пытается понять, всё поняли.



Казалось бы, имеет место тот самый случай, когда, если чего-то не было, то это надо было обязательно придумать. Но если бы всё дело было только в том, чтобы скинуть Трампа!..





При таком президенте, как Дональд Джон Трамп, признать тот факт, что "революция" 60-х годов ничего не дала, конечно, проще. Ещё проще попросить прощения у того же покойного Мартина Лютера Кинга, как ни странно, даже не католика или протестанта, а баптиста, что исполнить его заветы получилось как-то не очень.



Но ведь устранение сегрегации в итоге оказалось делом очень затяжным. За сотню лет после Линкольна слегка изменились к лучшему лишь отношения собственности. Кстати, явно затянулось, уже на тысячелетия, и устранение рабства одних людей перед другими в целом.



Третье христианское тысячелетие слишком быстро обретает худшие черты рабовладельческого общества. Кто бы и как ни пытался оспаривать классические выводы марксистов, цифровое рабство почти неизбежно будет пострашнее и куда более изощрённым по сравнению со всеми его иными видами.



США оказались в заложниках у своей собственной системы, в которой социальная мобильность чёрных, как впрочем, и любых других из числа «иных», оказалась сильно ограниченной. Навязчивый, как реклама «Сникерсов», пример Обамы лишний раз высветил эту проблему и стал одной из главных причин того раздражения, которое сейчас так омерзительно выплеснулось наружу.



Пресловутые социальные лифты работают, настолько демонстративно игнорируя нижние этажи, что рано или поздно это должно было дать о себе знать. Примитивное «хлеба и зрелищ» перестало срабатывать давным-давно, поскольку число тех, кого оно никак не касалось, продолжало нарастать опережающими темпами.



Неравный доступ к лифтам культивировался на протяжении нескольких поколений уже после страшного 1968 года. С его протестами, дошедшими до восстаний в гетто и с убийствами — того же М. Л. Кинга, а также сенатора Роберта из клана Кеннеди, младшего брата президента, тоже убитого за пять лет до того.



Сегодня в США по-прежнему зафиксирован, где-то де-юре, но в основном де-факто, такой подход, что у черных, да и вообще цветных детей просто нет шансов конкурировать с белыми за места в школах и университетах. Спорт, работа на конвейере, где он ещё остался, сфера услуг, причём самых примитивных, в лучшем случае джаз — максимум того, на что реально может там претендовать «просто цветной».



Не будем здесь углубляться, насколько такая публика вообще готова и настроена конкурировать за место «в лифте», нам приходится оценивать систему, которая довела США до жизни такой. И может при негативном раскладе довести и весь цивилизованный мир, хотя Восток – дело тонкое, может и не согласиться.



Что такое экспорт революции

Последние лет тридцать-сорок, а то и больше, США были заняты в основном экспортом революций (интересно, что в основном «цветных»). Сейчас на экспорт может пойти нечто вообще неудобоваримое, причём уже не с подачи ЦРУ или чего-то вроде того. В каком-то смысле экспорт будет «нестимулированным», упаси господи.



Однако не стоит забывать, что почва в России под такой экспорт-импорт достаточно неплохо удобрена. У нас ведь тоже большие проблемы с социальными лифтами. А в годы после реформ мы, кажется, только тем и были заняты, что строили общество с разделением на угнетаемые и управляющие сословия.





Как видно, не просто так пресс-секретарь главы государства назвал в качестве своего (хотелось бы надеяться, что только своего) идеала империю Николая II. Можно долго спорить, кто придумал экспорт революции, Ленин или Троцкий, на практике важнее, кто и как этот опыт использует. Канье Уэст хочет стать президентом. Что происходит перед выборами в США?



Что-то вроде контрреволюции нам в начале 90-х экспортировали так лихо, что в итоге то самое «разделение» на классы в России и случилось. Одни получили доступ к ресурсам и состряпали под себя и под детей и внуков целую систему социальных лифтов, открытых только на отдельных этажах.



В неё чужаку не пробиться уже сейчас, и сегрегация идёт даже не по цвету кожи, а по размерам кошелька, что, вообще-то, мало меняет по сути. Подавляющее большинство при этом попадает в ловушку низких доходов и остаётся всё дальше от социальных лифтов, которые только и дают вожделенный шанс на успех.



В «горящих» Соединённых Штатах за право на вход в социальный лифт бьётся где-то десять или чуть больше процентов населения. И они уже поставили на колено, точнее, на колени чуть ли не всю Америку. Не правда ли, странная арифметика? Сальвадора Дали пока ещё не забыли. Нигде. Даже в США, где нынешние полуграмотные герои тамошнего «майдана» готовы сражаться сами не зная с кем, зато хорошо знают, за что. За доллары.Но вряд ли кто-то в Штатах, даже среди латиноамериканцев, вообще вспомнит, что национальный вопрос был одним из главных в той же испанской междоусобице. И безжалостный Франко победил не в последнюю очередь потому, что боролся с сепаратистами. Как в Каталонии, так и в Басконии, и в Арагоне с Галисией.Дали — гениальный живописец, между прочим, не испанец, а каталонец, предчувствовал многое, но Испания-то двигалась к своей Голгофе долгие годы. О том, сколько лет США шли к своему раздраю, можно спорить до хрипоты и бесконечно.Кто и какую мину замедленного действия (как Ленин под СССР, по Путину) заложил под США? Об этом тоже можно дискутировать. Но почему-то все возвращаются в 60-е годы, когда пришлось доводить до ума то, что начинал ещё Авраам Линкольн за 100 лет до этого.О том же, кто такие Мартин Лютер Кинг или Анджела Дэвис, новое поколение имеет весьма смутное представление. Даже в США. Даже там эти персонажи — что-то вроде штампованного портрета команданте Че на футболке. Хотя по известным причинам новые американские революционеры готовы скорее выколоть на груди профиль Сталина, чем поклоняться неуёмному соратнику Фиделя.Важнее другое: кто-то очень вовремя сделал миллионам «иных» («не белых» и «не таких») прививку примитивного «за что боролись?» А действительно, за что они боролись: погибший пятьдесят с лишним лет назад проповедник М. Л. Кинг и поныне здравствующая любимица советских СМИ коммунистка А. Дэвис?Отчётливо провокационный характер нынешних событием слишком сильно маскирует реальное содержание происходящего. С лёгкостью вставшая на колено американская либеральная тусовка, в которой, помимо демократов типа четы Клинтон и Нэнси Пелоси, сейчас вдруг оказалась и куча республиканцев, знала, на что шла.Снять давно копившееся напряжение в обществе не удалось даже за восемь лет президентства Барака Обамы. Б. Обама – это исключение, которое лишь подтверждает правило, и даже просто «брошенная кость» — это самые мягкие определения фокуса, который так и не удался. Та же Анджела Дэвис, коммунистка, простите за повтор, кстати, тоже ушла в «исключение» и сегодня неплохо себя чувствует в качестве профессора Калифорнийского университета.Совсем не случайно почти всё, что оставалось к 2016 году от «обамства», так быстро задвинул в тень нарочитый «трампизм». А в результате как-то уж очень вовремя случилась пандемия. Почему именно 2020-й, объяснять никому не надо, те, кто не перепуган до смерти и хоть что-то пытается понять, всё поняли.Казалось бы, имеет место тот самый случай, когда, если чего-то не было, то это надо было обязательно придумать. Но если бы всё дело было только в том, чтобы скинуть Трампа!..При таком президенте, как Дональд Джон Трамп, признать тот факт, что "революция" 60-х годов ничего не дала, конечно, проще. Ещё проще попросить прощения у того же покойного Мартина Лютера Кинга, как ни странно, даже не католика или протестанта, а баптиста, что исполнить его заветы получилось как-то не очень.Но ведь устранение сегрегации в итоге оказалось делом очень затяжным. За сотню лет после Линкольна слегка изменились к лучшему лишь отношения собственности. Кстати, явно затянулось, уже на тысячелетия, и устранение рабства одних людей перед другими в целом.Третье христианское тысячелетие слишком быстро обретает худшие черты рабовладельческого общества. Кто бы и как ни пытался оспаривать классические выводы марксистов, цифровое рабство почти неизбежно будет пострашнее и куда более изощрённым по сравнению со всеми его иными видами.США оказались в заложниках у своей собственной системы, в которой социальная мобильность чёрных, как впрочем, и любых других из числа «иных», оказалась сильно ограниченной. Навязчивый, как реклама «Сникерсов», пример Обамы лишний раз высветил эту проблему и стал одной из главных причин того раздражения, которое сейчас так омерзительно выплеснулось наружу.Пресловутые социальные лифты работают, настолько демонстративно игнорируя нижние этажи, что рано или поздно это должно было дать о себе знать. Примитивное «хлеба и зрелищ» перестало срабатывать давным-давно, поскольку число тех, кого оно никак не касалось, продолжало нарастать опережающими темпами.Неравный доступ к лифтам культивировался на протяжении нескольких поколений уже после страшного 1968 года. С его протестами, дошедшими до восстаний в гетто и с убийствами — того же М. Л. Кинга, а также сенатора Роберта из клана Кеннеди, младшего брата президента, тоже убитого за пять лет до того.Сегодня в США по-прежнему зафиксирован, где-то де-юре, но в основном де-факто, такой подход, что у черных, да и вообще цветных детей просто нет шансов конкурировать с белыми за места в школах и университетах. Спорт, работа на конвейере, где он ещё остался, сфера услуг, причём самых примитивных, в лучшем случае джаз — максимум того, на что реально может там претендовать «просто цветной».Не будем здесь углубляться, насколько такая публика вообще готова и настроена конкурировать за место «в лифте», нам приходится оценивать систему, которая довела США до жизни такой. И может при негативном раскладе довести и весь цивилизованный мир, хотя Восток – дело тонкое, может и не согласиться.Последние лет тридцать-сорок, а то и больше, США были заняты в основном экспортом революций (интересно, что в основном «цветных»). Сейчас на экспорт может пойти нечто вообще неудобоваримое, причём уже не с подачи ЦРУ или чего-то вроде того. В каком-то смысле экспорт будет «нестимулированным», упаси господи.Однако не стоит забывать, что почва в России под такой экспорт-импорт достаточно неплохо удобрена. У нас ведь тоже большие проблемы с социальными лифтами. А в годы после реформ мы, кажется, только тем и были заняты, что строили общество с разделением на угнетаемые и управляющие сословия.Как видно, не просто так пресс-секретарь главы государства назвал в качестве своего (хотелось бы надеяться, что только своего) идеала империю Николая II. Можно долго спорить, кто придумал экспорт революции, Ленин или Троцкий, на практике важнее, кто и как этот опыт использует.Что-то вроде контрреволюции нам в начале 90-х экспортировали так лихо, что в итоге то самое «разделение» на классы в России и случилось. Одни получили доступ к ресурсам и состряпали под себя и под детей и внуков целую систему социальных лифтов, открытых только на отдельных этажах.В неё чужаку не пробиться уже сейчас, и сегрегация идёт даже не по цвету кожи, а по размерам кошелька, что, вообще-то, мало меняет по сути. Подавляющее большинство при этом попадает в ловушку низких доходов и остаётся всё дальше от социальных лифтов, которые только и дают вожделенный шанс на успех.В «горящих» Соединённых Штатах за право на вход в социальный лифт бьётся где-то десять или чуть больше процентов населения. И они уже поставили на колено, точнее, на колени чуть ли не всю Америку. Не правда ли, странная арифметика? Алексей Подымов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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