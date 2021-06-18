Горящие баррикады на улицах Берлина

В Берлине на улице Ригэр произошли столкновения с полицией во время попытки пожарной инспекции проверить безопасность пустующего здания, где собираются левые радикалы.

Когда инспекторы в сопровождении полицейских попытались войти в здание, с крыш в них полетели бутылки и камни. Затем протестующие вступили в стычки с полицией и возвели уличные баррикады. Позже они подожгли баррикадные завалы, а также перегородили мусором, колючей проволокой и велосипедами трамвайные пути. Полиция вынуждена была отступить, чтобы дожидаться подкреплений.

Это была не первая попытка инспекции проникнуть в помещение. Те, кто в помещении обосновались, утверждают, что проверка пожарной безопасности – это повод для их выселения и зачистки квартала, ставшего местом встреч приверженцев левоэкстремистских взглядов.

При помощи водомётов, вертолёта и строительной техники правоохранителям удалось оттеснить протестующих и разобрать часть баррикад. К операции потребовалось привлечь 200 полицейских. В боевую готовность были приведены полицейские силы в соседних федеральных землях. В Интернете через социальные сети распространился призыв: "Оборона Ригэр, 94 началась. В эти минуты на улицах возводят баррикады и создают автономную зону. Присоединяйтесь".

В результате беспорядков ранения получили 60 полицейских. Задержаны несколько нападавших. Все они представители анархистских и леворадикальных течений, воюющих и с властями, и с правой «Альтернативной для Германии» (АдГ). Радикалы и ранее нападали на полицейских, скрываясь после нападений в доме по ул. Ригэр, 94. В марте прошлого года они отметились тем, что подожгли автомобиль представителя партии "Альтернатива для Германии" Николауса Феста.

Среди политических сил ФРГ группировки с улицы Ригэр поддерживает партия зелёных.