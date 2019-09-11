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Горячий привет Парижу из Крыма: Россия построит два своих вертолетоносца

11 сентября 2019, 19:24  •  162 • В России

Для начала позвольте мне напомнить вам вот это: когда министром обороны России был Анатолий Сердюков, мы заказали у Франции 2 вертолетоносца "Мистраль". Заплатили аванс. Но когда дело шло уже к приему этих кораблей флотом России, Париж заартачился. Дело было сразу после возвращения Крыма. И французы показали свое «фи» - продали вертолетоносцы Египту. Тогда было много ехидных реплик: мол, как же так, великая морская держава Россия, создающая атомные подлодки, пошла на поклон к каким-то "лягушатникам", признав, что уже не способна делать вертолетоносцы. Мы проглотили эту горькую пилюлю, а теперь, похоже, решили восстановить прежние позиции. Сразу три очень надежных источника в Объединенной судостроительной корпорации сообщили "Комсомолке", что в Крыму, на судостроительном заводе «Залив», в мае 2020 года будут заложены 2 российских универсальных десантных корабля (УДК). Первый из них планируется сдать флоту до конца 2027-го.

А до 2030 года начнется уже серийное производство таких вертолетоносцев.

Я совсем недавно был в Крыму и после разговоров со спецами-корабелами могу засвидетельствовать, что завод "Залив" в Керчи имеет стапельное место для постройки судов длиной до 300 метров и шириной до 50 метров.

Чем наши вертолетоносцы будут отличаться от французских?Только тем, что «Мистрали» несут по 16 вертолетов на борту, а на наших будет по 10-12 вертолетов.

На что еще способны эти вертолетоносцы и для чего они нужны?

Они вмещают по несколько десятков танков или бронетранспортеров, и несколько сотен морских пехотинцев. Кроме того, вертолетоносцы имеют внутри док для катеров, чтобы высаживать десант, не подходя близко к берегу. Эти корабли могут выполнять и роль командно-штабных кораблей, их команды будут ремонтировать катера в "своем чреве", там же предусмотрен и госпиталь.

Появление вертолетоносцев серьезно усилит боевой потенциал Черноморского флота (а затем и других наших флотов).

А решение создавать такие корабли в Крыму - означает возрождение военно-промышленного потенциала полуострова. Умножение там рабочих мест.

Крым снова становится важным кораблестроительным цехом государства.

И вообще — привет Парижу из Крыма, из-за которого нам и не продали «Мистрали»

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