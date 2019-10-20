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Горячие точки: Путин и Меркель обсудили Донбасс и Сирию

20 октября 2019, 01:39  •  61 • Война
«Что касается возможного проведения очередного саммита «нормандской четверки» — то он должен быть тщательно подготовлен и увенчаться конкретными результатами», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля по итогам телефонных переговоров Путина и Меркель. Уточняется, что диалог состоялся по инициативе германской стороны.
В Кремле добавили, что вопросы встречи лидеров четырех стран — Германии, Франции, России и Украины — будут обсуждаться на уровне помощников глав государств, а также руководствами внешнеполитических ведомств.
В сообщении отмечается, что собеседники подтвердили важность неукоснительного соблюдения положений минского комплекса мер и договоренностей, которые были достигнуты в ходе встреч в «нормандском формате».
Прежде всего, это касается включения «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство, а также фактической реализации украинской стороной этих международных обязательств. Вместе с тем Путин и Меркель считают необходимым разведение сил и средств на согласованных участках линии соприкосновения у населенных пунктов Золотое и Петровское.
Киев же под различными предлогами отказывается отводить оттуда свои подразделения и военную технику, указывается в сообщении.
Ранее Ангела Меркель во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещала, что будет использовать все контакты с российской и французской сторонами для обсуждения дат проведения встречи в «нормандском формате», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу офиса украинского лидера.
На следующий день, 10 октября, помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что дата проведения встречи лидеров «нормандской четверки» будет обсуждаться после разведения сил в Донбассе. Тогда же он обратил внимание, что украинская сторона «под надуманным предлогом» срывает этот процесс, без которого невозможен саммит.
«И, конечно, перед этим [саммитом] нужно согласовать итоги возможных решений, которые будут приняты на высшем уровне. Без тщательной подготовки, мы считаем, что такой саммит не принес бы необходимых результатов, а наоборот, дал бы какой-то неправильный сигнал», — сказал представитель Кремля.
Сам же президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе заявил, что рассчитывает на проведение переговоров уже в ноябре.
Что касается французской стороны, ранее посол Французской Республики в России Сильви-Аньес Берманн предположила, что встреча лидеров четырех государств может состояться уже в ближайшее время.
«По Украине нужно найти решение, которое бы позволило если не снять, то смягчить санкции. Есть окно возможностей, есть Зеленский, он достаточно гибкий политик, и он уже получает много критики. Есть «нормандский формат», который может пройти в ближайшее время, наверное, в ноябре, и такая встреча позволила бы переоценить отношения с Европой, пересмотреть наши взгляды и разногласия», — приводит ее слова РИА «Новости».
Возвращаясь к разговору Меркель и Путина, Донбасс стал не единственной темой их беседы.
«В центре внимания находилась подготовка к скорейшему проведению саммита в «нормандском формате. Кроме того, они обсудили ситуацию в Сирии и Ливии, а также текущие переговоры о продолжении транзита газа через Украину», — рассказал официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
Главы стран отметили, что в Сирии важно продвигать процесс урегулирования ситуации в республике, учитывая, что в конце октября в Женеве пройдет первое заседания Конституционного комитета.
«Рассмотрено положение дел на северо-востоке Сирии. Президент России подчеркнул, что достижение долгосрочной и устойчивой стабилизации в Сирийской Арабской Республике возможно только на основе уважения принципов единства и территориальной целостности страны», — говорится в сообщении Кремля.

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