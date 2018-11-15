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«Горячие точки и не только»: Путин назвал основные темы для переговоров с Трампом на G20

15 ноября 2018, 17:09  •  55 • Политика
Президент России Владимир Путин назвал основные темы, которые будут затронуты им во время двусторонней встречи с американским коллегой Дональдом Трампом в Аргентине на саммите G20. Глава государства отметил, что посвятит часть беседы горячим точкам - и не только.
Отвечая на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции в Сингапуре, Владимир Путин пояснил, что к числу горячих точек он относит ситуацию в Сирии, сферу разоружения КНДР.
«Горячие точки - это Сирия, это северокорейская ядерная программа, это отношения с Ираном», - перечислил глава государства будущие ключевые темы, которые намерен обсудить с Трампом в Аргентине в ходе саммита «большой двадцатки», который состоится в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря.
Как отметил Путин, все перечисленные им вопросы, «и не только эти», - темы, в которые «вовлечены как США, так и Россия».

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