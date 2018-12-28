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«Горячие головы с казацкими оселедцами теперь задумаются»: Депутат Госдумы прокомментировал ограждение на границе Крыма и Украины

28 декабря 2018, 20:24  •  121 • В России

В Крыму завершилось строительство охранного рубежа на границе с Украиной. Теперь там работает еще и специальные сигнализационные датчики.

В Погрануправлении ФСБ РФ по Крыму рассказали, что это поможет защититься от попыток прорыва украинских диверсантов и не допустить отправку контрабандой на полуостров оружия, наркотиков и алкоголя.

В свою очередь депутат Госдумы Российской Федерации Вадим Белик назвал такой охранный рубеж - новогодний подарок от ФСБ всем крымчанам.

- Теперь праздники в Севастополе и в Республике Крым пройдут спокойно. Мы же помним, что киевскому режиму сегодня нужно поддерживать градус напряженности. Ведь ему как воздух нужны провокации. Я не сомневаюсь, что украинские радикалы с удовольствием бы выполнили желание Порошенко, но теперь даже самые горячие головы с казацкими оселедцами задумаются - а стоит ли прорываться через новую систему безопасности? Это же не «стена Яценюка», которую строили в 2014-2015 годах на границе с Россией новые украинские гетманы,- подчеркнул депутат.

Белик отметил, что построенное ограждение - это современная система безопасности, которая сможет учитывать особенности всех возможных провокаций со стороны украинского соседа.

Напомним, проектирование строительства заграждения началось еще в 2015 году. А вот его строительство и отладку аппаратуры завершили в декабре текущего года. Рубеж инженерных сооружений состоит из нескольких типов заграждения протяженностью более 60 километров.

Кроме того, на нем находятся несколько сотен спецдатчиков различного типа действия. Также там работает система телевизионного видеонаблюдения.

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