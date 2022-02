Горячее противостояние России и англосаксов с Украиной набирает обороты

Белый дом снова «подогрел» обстановку вокруг Украины, несколько успокоившуюся после визита президента Франции Эммануэля Макрона в Москву и его переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. В Вашингтоне вновь заявили о планах якобы готовящегося вторжения России на Украину. «День Икс», по версии американского президента Джо Байдена, назначен на 16 февраля. На этом фоне более десятка стран попросили своих граждан в срочном порядке покинуть территорию Украины.

Ситуация вокруг Украины снова накаляется, и Вашингтон немало этому способствует. Не далее как накануне, 11 февраля, в ходе переговоров, в которых, помимо американцев, участвовали представители ЕС, НАТО, Канады, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Польши и Румынии, президент США Джо Байден заявил, что Россия планирует начать вторжение на Украину 16 февраля. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на осведомленный источник. Другие источники в администрации главы государства озвучили эту же дату. В Белом доме предупредили союзников, что нападению могут предшествовать ракетные удары и масштабные кибератаки. Тем не менее, как обращает внимание издание, в Лондоне разведывательные данные интерпретируют несколько иначе.

В США упорно продвигают идею о скором вторжении России на Украину – по словам советника Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана, который высказался на этот счет в минувшую пятницу, это произойдет до завершения зимней Олимпиады в Пекине, причем с высокой долей вероятности атака начнется с воздуха. Аналогичным образом ранее уже высказывался госсекретарь США Энтони Блинкен, который считает, что война может начаться буквально в любой момент, в том числе, во время Игр. Американские власти пока не осведомлены о том, принял ли Путин решение отправить войска на Украину, и отдан ли уже соответствующий приказ.

Дату 16 февраля называли и другие издания Об этом, в частности, сообщило немецкое издание Der Spiegel 12 февраля. У Bloomberg оказалась своя версия на этот счет: по его данным, нападение произойдет днем раньше, 15 февраля. Кстати, неделю назад американское информагентство существенно опередило события, выпустив материал с заголовком «Россия вторгается на Украину». Публикация была немедленно удалена, но ошибочный заголовок наделал немало шума.

В американском министерстве обороны на этой неделе говорили о том, что Россия будто бы готовит военную операцию «под чужим флагом», чтобы получить предлог для вторжения на Украину. Там также предостерегли о вероятных кибератаках, которыми будет сопровождаться нападение.

Также в феврале Reuters, The Washington Post, Reuters и The New York Times выпустили ряд материалов, посвященных «готовящемуся вторжению» России на Украину. Они писали о концентрации у границы 70% сил, необходимых для кампании, оценивали количество предполагаемых жертв (5-25 тысяч украинских военных, 3-10 тысяч российских военнослужащих и 25-50 тысяч мирных жителей), прогнозировали миллионные потоки беженцев из Украины в европейские страны и даже называли примерные сроки вторжения. Так, Reuters со ссылкой на свои источники сообщили, что к середине февраля для потенциального вторжения России на Украину сложились все условия, поскольку промерзшая почва позволит российской военной технике передвигаться по бездорожью, и они сохранятся до конца марта. В материале указали, что если вторжение все же начнется, Киев падет через два дня.

Дипломатическое бегство

Учитывая риторику относительно ситуации на Украине, неудивительно, что многие страны считают ее территорию не самым безопасным местом для своих граждан. Все больше правительств отзывают своих дипломатов из посольств и консульств, работающих на Украине, а также дают гражданам рекомендации уехать оттуда. В частности, в минувшую пятницу, 11 февраля, США, Великобритания, Израиль и несколько европейских стран решили отозвать дипломатических работников и объявили об этом официально. Уже 12 февраля Госдеп собирается объявить о том, что все американские дипломаты уехали из страны.

Впрочем, тенденция затронула не только сотрудников западных дипведомств. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на свидетельства жителей Украины, из страны уезжают и российские дипломаты и сотрудники консульств. В связи с этим попасть на прием в дипведомства довольно проблематично. Как пояснили в российском Министерстве иностранных дел, отъезд российских дипломатов связан с решением об оптимизации штата зарубежных учреждений, действующих на Украине, поскольку существует высокий риск различных провокаций.

Офпред МИД России Мария Захарова: «Опасаясь возможных провокаций киевского режима или третьих стран, мы действительно приняли решение о некоторой оптимизации штатов российских загранучреждений на Украине».

При этом посольство РФ в Киеве и консульства в украинских городах продолжат свою работу.

На фоне сообщений о предполагаемой эскалации напряженности в российско-украинских отношениях в Белом доме анонсировали переговоры между главой российской дипломатии Сергеем Лавровым и госсекретарем США Энтони Блинкеном. Они состоятся 12 февраля. В этот же день телефонные переговоры проведут президент России Владимир Путин и Байден. К слову, ранее на этой неделе российская сторона уже общалась по украинскому вопросу с представителями Великобритании: в Москву приезжали глава Форин-офиса Лиз Трасс и министр обороны Бен Уоллес. Лавров по итогам переговоров с Трасс констатировал, что у них состоялся разговор «немого с глухим».

Реакция на возможное «вторжение»

В России не оставили без внимания высказывания западных политиков и зарубежной прессы, касающиеся возможного «нападения» со стороны Москвы. В МИД России на этот счет имеют вполне однозначную позицию: там уверены, что пресса и власти США, Великобритании и стран ЕС искусственным образом создают эскалацию, разгоняя ситуацию и нагнетая напряженность. В дипломатическом ведомстве отметили, что они используют для этого «скоординированный вброс ложной информации», действуя в собственных геополитических интересах. Захарова, в свою очередь, обратила внимание на «истерику Белого дома», которая показывает, что «англосаксам нужна война», и они ни перед чем не остановятся, чтобы добиться поставленной цели. Как заметила чиновница, «каток американской военно-политической машины» готов двигаться по человеческим жизням.

Минобороны РФ сообщило, что российский Черноморский флот проводит учения, направленные на отработку обороны побережья полуострова Крым, пунктов базирования флота, экономических объектов и морских коммуникаций от потенциальных военных угроз. Это тоже стало своеобразной реакцией на риторику стран Запада. Также продолжаются совместные учения, которые проводят Россия и Белоруссия: на белорусском полигоне Осиповический военные отработали артиллерийские удары по незаконным вооруженным формированиям.

Предупреждение для России

В Белом доме не раз заявляли о том, что если конфликт вокруг Украины наберет обороты, Россию ожидают новые санкции, и их масштабы будут куда более серьезными, чем раньше. В частности, в январе Байден пригрозил запретом для российских банков на проведение операций с долларами. По данным Reuters, США могут ограничить поставки в Россию электроники – микросхем и полупроводников, которые изготавливались с использованием американских технологий. На это в Минпромторге ответили, что такого рода санкции станут ударом в первую очередь не для России, а, собственно, для производителей, которые потеряют рынок.

Что касается превентивных санкций, их Вашингтон вводить не намерен, поскольку, как объяснил госсекретарь Блинкен, они бы утратили сдерживающий эффект.

Не осталась в стороне и Великобритания. В Лондоне пообещали, что Москву ждет «самый жесткий режим санкций, который когда-либо был», причем эта кара обрушится на Россию не только в случае нападения на Украину, но и при попытках Кремля установить в Киеве «марионеточный» режим. Однако визит главы МИД Великобритании Лиз Трасс в Россию несколько повлиял на эту позицию: вернувшись из Москвы после переговоров с Лавровым она заявила, что санкции будут введены лишь в случае вторжения. При этом глава Форин-офиса подчеркнула, что британская сторона не хочет вводить санкции и предпочла бы иметь хорошие отношения с Россией.

Среди потенциальных мер воздействия, которые анонсировал Лондон, оказалась заморозка британских активов российских миллиардеров и ограничения в отношении энергокомпаний из РФ.

Еще одна мера, способная стать, как ранее говорили в США и ЕС, болезненной для России, заключается в отключении РФ от системы платежей SWIFT, однако в пакет санкций, который готовят американские и европейские чиновники, она не включена. С высокой долей вероятности новые санкции коснутся крупных российских банков и бизнесменов, а также экспорта в оборонной сфере и IT. Запад задался целью ввести меры, которые действительно ударят по России, однако держит в уме, что они могут навредить и Европе.

11 февраля в американский Сенат на рассмотрение был внесен документ, предполагающий введение санкций против любой страны, поддерживающей действия России, направленные на вторжение на Украину. Особняком в нем выделена Белоруссия.

Истоки эскалации

Напомним, первые сообщения о том, что напряженность между Россией и Украиной рискует перерасти в военный конфликт по инициативе Москвы, появились осенью прошлого года. В октябре в западной прессе стали публиковаться материалы о наращивании российского военного присутствия у украинской границы, а чиновники из ЕС и США заговорили о настораживающих передвижениях военных подразделений и техники в западных регионах РФ.

В ноябре на страницах The New York Times вышел материал о том, что американская разведка предупредила коллег из Европы о планах Москвы начать военные действия в стране по соседству, и осталось не так много времени, чтобы это предотвратить.

В Кремле отреагировали на попытки привлечь внимание к передвижением войск по российской территории, заявив, что это не касается никого кроме России.

Офпред Кремля Дмитрий Песков: «Украина, скорее всего, добивается очередной попытки начать силовое решение своей собственной проблемы. Сотворить ещё одну беду для самих себя и для всех в Европе».

Также пресс-секретарь президента посчитал, что разговор о необычной активности войск говорят те, чьи вооруженные силы уже прибыли из-за океана.

В начале декабря Путин и Байден пообщались по видеосвязи, уделив Украине повышенное внимание. В частности, Байден указал на «угрожающий» характер перемещений подразделений российской армии у украинской границы и предупредил о санкциях в случае обострения ситуации. Путин ответил, что НАТО продолжает наращивать военный потенциал у рубежей РФ, и в интересах Москвы – гарантии нерасширения альянса на восток.

Через неделю после переговоров российская сторона передала Вашингтону проекты договоренностей по гарантиям безопасности. В декабре главы государств обсудили этот вопрос еще раз, в телефонной беседе.

Гарантии безопасности

Переданный американской стороне проект договоренностей по гарантиям безопасности включает несколько пунктов. В частности, там говорится об отказе использовать третьи страны для подготовки нападения друг на друга, отказ от расширения границ НАТО в восточном направлении, отсутствие американских баз на территории постсоветского пространства, отказ от размещения вооруженных сил в районах, где их присутствие можно расценить как угрозу, отказ альянса вести на Украине военную деятельность, отказ от развертывания за рубежом ядерного оружия.

В США, Евросоюзе и НАТО не раз говорили о том, что придерживаются единого подхода по ситуации с Украиной и переговорного процесса с Москвой, однако позиции стран и их действия все же несколько различаются. К примеру, в прошлом месяце Великобритания согласилась передать Украине противотанковые орудия, а немецкие власти отказались предоставить Киеву гаубицы и старые советские запасы оружия, находящиеся в Эстонии.

В конце января НАТО и США ответили на требования по гарантиям безопасности в письме МИД, попросив воздержаться от его обнародования. В Госдепе объяснили, что в ответе американская сторона выразила озабоченность по поводу действий Москвы и выдвинула встречные предложения, которые пока представляют собой «набор идей».

Встретившись в феврале с президентом Франции Эммануэлем Макроном, Путин заявил, что Запад проигнорировал принцип неделимости безопасности, установленный документами ОБСЕ и Совета Россия – НАТО. В соответствии с ним ни одна страна не должна укреплять собственную безопасность за счет безопасности других государств. В данный момент, по словам российского лидера, ответ США и ЕС по гарантиям безопасности изучается, и позже Россия определится с дальнейшими действиями.

1 февраля Лавров адресовал послание руководителям дипведомств США, Канады и стран ЕС, в общей сложности, 37 государств, высказавшись по поводу безопасности. В послании подчеркивалось, что Россия ожидает «развернутый ответ в национальном качестве».

Глава МИД России Сергей Лавров: «Так дело не пойдет. Смысл договоренностей о неделимости безопасности заключается в том, что безопасность либо одна для всех, либо ее нет ни для кого. И как предусмотрено в Стамбульской хартии, каждое государство — участник ОБСЕ имеет равное право на безопасность, а не только члены НАТО, которые толкуют это право как относящееся исключительно к членам североатлантического “эксклюзивного» клуба”».

11 февраля офпред МИДа Мария Захарова заявила, что Россия не может принять ответ ЕС и НАТО на письмо Лаврова, поскольку, вместо пресловутого развернутого ответа, России ответили генсек НАТО Йенс Столтенберг и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, к которым, собственно, Лавров не обращался. По словам Захаровой, такой шаг можно расценивать только как «проявление дипломатической невежливости и неуважения к нашей просьбе».