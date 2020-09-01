Горячее питание для школьников, доплата учителям и учёт ТС: какие изменения вступают в силу 1 сентября

С 1 сентября классные руководители в школах начнут получать доплату в размере 5 тыс. рублей в месяц, а школьников начальных классов будут обеспечивать горячим питанием. С этой же даты вступает в силу закон о возврате заёмщику части страховой премии при досрочном погашении кредита, а также порядок внесудебной процедуры банкротства для россиян. Наряду с этим прекращают действие ряд послаблений, касающихся учёта транспортных средств, которые вводились правительством на время эпидемии коронавируса.

Нововведения в школах

С 1 сентября классные руководители начнут ежемесячно получать доплату в размере 5 тыс. рублей. О необходимости ввести подобные выплаты заявил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Он подчеркнул, что программа федеральной поддержки должна идти с сохранением всех действующих программ и выплат.

Помимо этого, с 1 сентября школьников начальных классов начнут обеспечивать бесплатным горячим питанием. Питание учащихся 1-4 классов за счёт бюджета будет вводиться в школах поэтапно, с 1 сентября текущего года по 1 сентября 2023 года.

Согласно новым поправкам к статье 37 Закона «Об образовании в РФ», бесплатный обед должен включать горячее блюдо и напиток.

РИА Новости

© Кирилл Брага

Кроме того, с начала месяца вступает в силу закон о воспитании в российских школах, в том числе о формировании у школьников патриотизма и гражданственности.

Законопроект уточняет определение воспитательного процесса — теперь в него включены формирование «чувства патриотизма и гражданственности», уважения к закону, «человеку труда и старшему поколению», «к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества».

Согласно закону, воспитание должно способствовать внимательному отношению школьников к культурному наследию «многонационального народа» и природе РФ.

Досрочное погашение кредита

Также, с 1 сентября 2020 года вступает в силу закон о возврате заемщику части страховой премии при досрочном погашении кредита.

Согласно закону, при полном досрочном погашении кредита банк обязан вернуть заемщику часть страховой премии по договору страхования за вычетом суммы страховой премии, исчисляемой пропорционально времени, в течение которого действовало страхование (при отсутствии страховых случаев).

Также устанавливается право заемщика расторгнуть в течение 14 календарных дней со дня выражения заемщиком согласия на получение страховой услуги договор страхования и получить уплаченную страховую премию в полном объеме при отсутствии событий, имеющих признаки страхового случая.

РИА Новости

© Алексей Сухоруков

Полномочия Банка России

С 1 сентября расширяется перечень полномочий Банка России в рамках сбора информации.

Так, закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» дополнен статьей 7.1, согласно которой ЦБ устанавливает порядок предоставления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями гражданам сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также по предложению федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда и государственной гражданской службы, утверждает единую форму предоставления сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, и порядок ее заполнения.

Эти дополнения направлены на обеспечение полноты и прозрачности представления информации, необходимой для формирования справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственными, муниципальными служащими и иной категорией лиц, на которых по закону возложена соответствующая обязанность.

Процедура банкротства

Также в сентябре в силу вступает закон, который позволяет россиянам проходить внесудебную процедуру банкротства. Соответствующий документ подписал в конце июля президент Владимир Путин. Как отмечали ранее в Госдуме, судебную процедуру может позволить себе не каждый россиянин, новая же станет бесплатной.

Должнику не будут предоставлять финансового управляющего, судебных госпошлин тоже не будет. За рассмотрение заявления и включение данных в реестр также не нужно будет платить.

Процедурой можно будет воспользоваться, если у человека долги от ₽50 тыс. до ₽500 тыс. В отношении должника должно быть прекращено исполнительное производство из-за невозможности взыскать средства.

Возможность Федеральной налоговой службы ликвидировать ИП

Новый федеральный закон позволяет налоговикам в одностороннем порядке исключать ИП из реестра за ряд нарушений. Согласие самого предпринимателя при этом не требуется. Ранее такая мера со стороны налоговой в определённых случаях могла применяться только к юридическим лицам.

Основанием для исключения лица из Единого Государственного реестра индивидуальных предпринимателей является факт неведения предпринимателем деятельности, неуплата им налогов в течение 15 месяцев и непредоставление в налоговую никаких расчётов.

Лицо, лишённое статуса индивидуального предпринимателя в принудительном порядке, сможет вновь стать ИП только спустя 3 года.

Решение налоговой о принудительном исключении ИП из реестра можно оспорить в течение 1 года. Сделать это может сам ИП или заинтересованные лица (например, кредиторы).

Нефтяное налогообложение

С 1 сентября экспортная пошлина на нефть в РФ повысится на $0,6 и составит $47,5 за тонну. Пошлина на высоковязкую нефть вырастет c $4,6 до $4,7 за тонну.

При этом льготная ставка пошлины на нефть останется на нулевом уровне на ряде точек добычи.

К ним относятся месторождения Восточной Сибири, каспийских месторождения и Приразломное месторождение.

Изменения для автомобилистов

С 1 сентября вновь начинает действовать порядок, требующий поставить купленный автомобиль на учёт в течение 10 дней с момента приобретения. Этот и несколько других послаблений действовали в период с 1 апреля до 31 августа из-за эпидемии коронавируса.

На время действия этой меры зарегистрировать транспорт можно было в течение 90 дней после покупки вместо стандартного срока в 10 дней. Этот же порядок распространялся на такие действия, как снятие ТС с учёта, замена номерных агрегатов или при других обстоятельствах, потребовавших изменения регистрационных данных.

На шесть месяцев был продлён срок действия регистрационных знаков «Транзит», свидетельств о прохождении техосмотра и удостоверений трактористов-машинистов, которые истекали в период с 1 апреля по 31 августа.