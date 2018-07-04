Горячее лето молдавской столицы • 144 • Аналитика







Интрига выборов довела до суда





Эта история тянется с начала июня, когда по итогам голосования во втором туре выборов примара (мэра) Кишинёва победителем объявили Андрея Нэстасе – единого кандидата от трёх проевропейских партий («Платформа достоинство и правда», партии «Действие и солидарность» и Либеральной партии). Он получил голоса почти 53 процентов избирателей.



Второе место с результатом более 47 процентов голосов избирателей занял кандидат от Партии социалистов Ион Чебан. Социалисты итоги выборов не признали. Они обвинили Нэстасе в нарушении выборного законодательства, так как в день голосования он в соцсетях призывал граждан прийти на избирательные участки.



Результаты выборов были оспорены в суде. Пока готовилось его заседание, никто особенно не рассчитывал, что иск социалистов будет удовлетворён. Ведь кандидатуру Андрея Нэстасе поддержали еврочиновники. Сам кандидат в примары свою предвыборную кампанию вёл не только в молдавской столице, но и «заручился поддержкой братского румынского народа» участием в бухарестских телевизионных ток-шоу.



Сегодня европейская ориентация молдавского политика уже сама по себе гарантия проходного билета во власть, а тут ещё какая-никакая, но есть и международная поддержка. Тем неожиданнее для местных политиков стало решение суда первой инстанции.



19 июня он в течение пяти часов в закрытом режиме рассматривал иск социалистов. Поздно вечером судья Центрального суда Кишинёва Родика Бердилэ вынесла своё решение: признать недействительными результаты местных выборов в Кишиневе в целом. Иными словами, с законом не дружили оба кандидата и допустили массу нарушений.



Поднаторевший за время выборы в массовых акциях Андрей Нэстасе уже на следующий день вывел на улицы молдавской столицы несколько тысяч своих сторонников. Они выразили несогласие с отменой судом выборов градоначальника и обвинили «в давлении на судебные инстанции» лидера правящей в Молдавии Демократической партии Владимира Плахотнюка.



К акции протеста присоединилась партия «Действие и солидарность». Её лидер Майя Санду призвала горожан протестовать «каждый день в 18:00, в том числе, в субботу и воскресенье. Необходимо понимать серьезность сложившейся ситуации. Иначе потом будет слишком поздно». С тех пор уже почти две недели Кишинев лихорадит политический протест оппозиции.



Тем временем, спустя два дня, Апелляционная палата Кишинева оставила в силе решение суда первой инстанции, а 25 июня вердикт судьи Бердилэ подтвердила и последняя инстанция – Высшая судебная палата. После них 29 июня своё веское слово сказал молдавский ЦИК: повторного голосования в Кишиневе не будет. До проведения очередных местных выборов, а они состоятся только летом следующего года, руководить столичным Кишинёвом будет исполняющий обязанности мэра.



Европейские комиссары косо посмотрели на молдавский суд



Со стороны кажется, что молдавские инстанции нашли юридически выверенное решение важной общественной проблемы. Правда, смотря с какой стороны. Ещё ЦИК не опубликовал своё постановление, а радетели за демократию из западного политикума уже начали взламывать ситуацию, не позволяя протестам остыть.



27 июня на официальном сайте ЕС появилась совместная декларация еврокомиссара по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнеса Хана и верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини.



Высокие чиновники официально запротестовали, что из-за решения Высшей судебной палаты жители молдавской столицы лишились «своего мэра Андрея Нэстасе, избранного демократическим путем». Теперь Хан и Могерини ожидают от Молдавии гарантий независимости системы правосудия «в соответствии с международными обязательствами». Ангеле Меркель удалось удержаться у власти. На какое-то время



Для тех, кто недопонял этот документ, Йоханнес Хан дал пояснение в местных СМИ. Он отметил, что в «ЕС уважают верховенство закона, но нет стопроцентной гарантии, что оно существует в Молдавии». Затем для самых непонятливых добавил: «Из-за ситуации в Кишиневе у Молдавии могут возникнуть проблемы с первым траншем финансовой помощи в размере 100 млн. евро, который планировался на осень».



Само собой, не остался в стороне от события главный поборник прав и свобод в мире – государственный департамент США. Его представительство в Молдавии распространило в местных социальных сетях специальное заявление. «Выборы мэра Кишинева завершились четким определением победителя, а их непризнание является тревожным обстоятельством, которое подрывает доверие граждан Молдавии к демократическому процессу», — говорится в сообщении американского посольства в Кишинёве.



Чем закончатся акции протеста?



За этими упражнениями в риторике западных дипломатов скрывается реальная их цель, о которой проговорился на ток-шоу в Бухаресте Андрей Нэстасе. Он тогда заявил, что на выборах мэра молдавской столицы «на самом деле происходит борьба между США, Европой и Россией». Потому что именно оппозиционеры из его блока «выступают за фактическую европеизацию Молдовы».



Меж тем, как видим по итогам выборов, в Молдавии произошла поляризация политических предпочтений населения. Оно поделилось примерно пополам в ориентации на Европу либо на постсоветское пространство. Это-то и обеспокоило западных политиков.



На самом деле у них несколько разные цели. Американцев волнует геополитика. Им нужно, чтобы Молдавия не вернулась в российскую зону влияния. Европейцы более прагматичны. Они в 2014 году подписали соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли между Евросоюзом и Молдовой и получили новое пространство для своего рынка. Майский указ нам не указ! Минэкономразвития прогнозирует стагнацию



Терять эту позицию не хочется терять. Потому что за годы действия соглашения европейский экспорт в Молдавию вырос, причём баланс взаимной торговли резко склонился в пользу ЕС. Национальное бюро статистики посчитало дефицит торгового баланса. Он теперь вырос до 710 млн. долларов США и вдвое превышает молдавский экспорт. По этим цифрам легко понять, кто на самом деле выиграл от «европейской ориентации» Молдавии.



Такая новость не стала откровением. В прошлом году президент Молдовы Игорь Додон собрался с визитом в Брюссель. Во время подготовки к поездке Додон попросил специалистов подготовить ему доклад о том, как развиваются торговые отношения Молдовы с ЕС после подписания эпохального соглашения.



Этот доклад потом появился на президентском сайте в виде обзорной статьи под названием «Республика Молдова. Два года с момента подписания Соглашения об ассоциации с ЕС». Статья была буквально забита обилием статистических данных, которые показали в целом неутешительный итог: «Ассоциация и зона свободной торговли с ЕС только ухудшили экономическое положение Молдовы».



Вокруг публикации разгорелась живая дискуссия. Эксперты сходились во мнении, что ориентация на Европу вместо торгового сотрудничества с постсоветскими странами нанесла большой ущерб экономике страны. «Евроинтеграторы» не сдавались. Ухудшение основных экономических показателей они назвали «болезнью роста» и настаивали: в долгосрочной перспективе страну ожидает процветание и благость.



Так с этим двумя взглядами Молдавия и живёт, резко поляризуясь во время выборных ристалищ. Западные кураторы внимательно следят за ситуацией в стране и активно вмешиваются, когда возникает угроза их политическим и экономическим интересам, что и произошло на прошлой неделе.



Сейчас в экспертном сообществе спорят: пойдут ли события в Кишинёве по армянскому сценарию? Ведь и там и там протест оппозиции перерос в требование отставки действующей власти. Одни эксперты убеждены, что протесты ничем не закончатся. Так как в отличие от армянского молдавское общество разобщено «по этническим, языковым, социальным признакам, политическим и геополитическим предпочтениям». Окрошка, русская и мировая. Летнее лакомство



Зато экс-представитель Молдавии в Совете Европы Алексей Тулбуре верит в повторение армянского сценария в Кишинёве. Для этого в « инициативной группе должны быть представлены люди из разных этнических, языковых, профессиональных групп». Но главное условие, чтобы протест был не только массовым, но и непрерывным. «Нельзя уходить с площади и протестовать раз в неделю», – подсказывает Тулбуре лидерам протестующих.



Впрочем, как будет развиваться протест в молдавской столице, решат не в Кишинёве. Для этого есть готовые на всё западные кураторы. У них богатый опыт разного рода «цветных» и «бархатных» революций. Вопрос только в том, нужна ли им сегодня ещё одна «горячая точка» в Европе. Ответ на него мы узнаем в ближайшие недели. В воскресенье, когда в российских городах страстями чемпионата мира по футболу бурлили стадионы и фан-зоны, молдавский Кишинев зашёлся в политическом протесте. Здесь в центре города, на площади Великого национального собрания, около 5000 демонстрантов вышли на митинг против отмены результатов досрочных выборов мэра молдавской столицы.Эта история тянется с начала июня, когда по итогам голосования во втором туре выборов примара (мэра) Кишинёва победителем объявили Андрея Нэстасе – единого кандидата от трёх проевропейских партий («Платформа достоинство и правда», партии «Действие и солидарность» и Либеральной партии). Он получил голоса почти 53 процентов избирателей.Второе место с результатом более 47 процентов голосов избирателей занял кандидат от Партии социалистов Ион Чебан. Социалисты итоги выборов не признали. Они обвинили Нэстасе в нарушении выборного законодательства, так как в день голосования он в соцсетях призывал граждан прийти на избирательные участки.Результаты выборов были оспорены в суде. Пока готовилось его заседание, никто особенно не рассчитывал, что иск социалистов будет удовлетворён. Ведь кандидатуру Андрея Нэстасе поддержали еврочиновники. Сам кандидат в примары свою предвыборную кампанию вёл не только в молдавской столице, но и «заручился поддержкой братского румынского народа» участием в бухарестских телевизионных ток-шоу.Сегодня европейская ориентация молдавского политика уже сама по себе гарантия проходного билета во власть, а тут ещё какая-никакая, но есть и международная поддержка. Тем неожиданнее для местных политиков стало решение суда первой инстанции.19 июня он в течение пяти часов в закрытом режиме рассматривал иск социалистов. Поздно вечером судья Центрального суда Кишинёва Родика Бердилэ вынесла своё решение: признать недействительными результаты местных выборов в Кишиневе в целом. Иными словами, с законом не дружили оба кандидата и допустили массу нарушений.Поднаторевший за время выборы в массовых акциях Андрей Нэстасе уже на следующий день вывел на улицы молдавской столицы несколько тысяч своих сторонников. Они выразили несогласие с отменой судом выборов градоначальника и обвинили «в давлении на судебные инстанции» лидера правящей в Молдавии Демократической партии Владимира Плахотнюка.К акции протеста присоединилась партия «Действие и солидарность». Её лидер Майя Санду призвала горожан протестовать «каждый день в 18:00, в том числе, в субботу и воскресенье. Необходимо понимать серьезность сложившейся ситуации. Иначе потом будет слишком поздно». С тех пор уже почти две недели Кишинев лихорадит политический протест оппозиции.Тем временем, спустя два дня, Апелляционная палата Кишинева оставила в силе решение суда первой инстанции, а 25 июня вердикт судьи Бердилэ подтвердила и последняя инстанция – Высшая судебная палата. После них 29 июня своё веское слово сказал молдавский ЦИК: повторного голосования в Кишиневе не будет. До проведения очередных местных выборов, а они состоятся только летом следующего года, руководить столичным Кишинёвом будет исполняющий обязанности мэра.Со стороны кажется, что молдавские инстанции нашли юридически выверенное решение важной общественной проблемы. Правда, смотря с какой стороны. Ещё ЦИК не опубликовал своё постановление, а радетели за демократию из западного политикума уже начали взламывать ситуацию, не позволяя протестам остыть.27 июня на официальном сайте ЕС появилась совместная декларация еврокомиссара по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнеса Хана и верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини.Высокие чиновники официально запротестовали, что из-за решения Высшей судебной палаты жители молдавской столицы лишились «своего мэра Андрея Нэстасе, избранного демократическим путем». Теперь Хан и Могерини ожидают от Молдавии гарантий независимости системы правосудия «в соответствии с международными обязательствами».Для тех, кто недопонял этот документ, Йоханнес Хан дал пояснение в местных СМИ. Он отметил, что в «ЕС уважают верховенство закона, но нет стопроцентной гарантии, что оно существует в Молдавии». Затем для самых непонятливых добавил: «Из-за ситуации в Кишиневе у Молдавии могут возникнуть проблемы с первым траншем финансовой помощи в размере 100 млн. евро, который планировался на осень».Само собой, не остался в стороне от события главный поборник прав и свобод в мире – государственный департамент США. Его представительство в Молдавии распространило в местных социальных сетях специальное заявление. «Выборы мэра Кишинева завершились четким определением победителя, а их непризнание является тревожным обстоятельством, которое подрывает доверие граждан Молдавии к демократическому процессу», — говорится в сообщении американского посольства в Кишинёве.За этими упражнениями в риторике западных дипломатов скрывается реальная их цель, о которой проговорился на ток-шоу в Бухаресте Андрей Нэстасе. Он тогда заявил, что на выборах мэра молдавской столицы «на самом деле происходит борьба между США, Европой и Россией». Потому что именно оппозиционеры из его блока «выступают за фактическую европеизацию Молдовы».Меж тем, как видим по итогам выборов, в Молдавии произошла поляризация политических предпочтений населения. Оно поделилось примерно пополам в ориентации на Европу либо на постсоветское пространство. Это-то и обеспокоило западных политиков.На самом деле у них несколько разные цели. Американцев волнует геополитика. Им нужно, чтобы Молдавия не вернулась в российскую зону влияния. Европейцы более прагматичны. Они в 2014 году подписали соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли между Евросоюзом и Молдовой и получили новое пространство для своего рынка.Терять эту позицию не хочется терять. Потому что за годы действия соглашения европейский экспорт в Молдавию вырос, причём баланс взаимной торговли резко склонился в пользу ЕС. Национальное бюро статистики посчитало дефицит торгового баланса. Он теперь вырос до 710 млн. долларов США и вдвое превышает молдавский экспорт. По этим цифрам легко понять, кто на самом деле выиграл от «европейской ориентации» Молдавии.Такая новость не стала откровением. В прошлом году президент Молдовы Игорь Додон собрался с визитом в Брюссель. Во время подготовки к поездке Додон попросил специалистов подготовить ему доклад о том, как развиваются торговые отношения Молдовы с ЕС после подписания эпохального соглашения.Этот доклад потом появился на президентском сайте в виде обзорной статьи под названием «Республика Молдова. Два года с момента подписания Соглашения об ассоциации с ЕС». Статья была буквально забита обилием статистических данных, которые показали в целом неутешительный итог: «Ассоциация и зона свободной торговли с ЕС только ухудшили экономическое положение Молдовы».Вокруг публикации разгорелась живая дискуссия. Эксперты сходились во мнении, что ориентация на Европу вместо торгового сотрудничества с постсоветскими странами нанесла большой ущерб экономике страны. «Евроинтеграторы» не сдавались. Ухудшение основных экономических показателей они назвали «болезнью роста» и настаивали: в долгосрочной перспективе страну ожидает процветание и благость.Так с этим двумя взглядами Молдавия и живёт, резко поляризуясь во время выборных ристалищ. Западные кураторы внимательно следят за ситуацией в стране и активно вмешиваются, когда возникает угроза их политическим и экономическим интересам, что и произошло на прошлой неделе.Сейчас в экспертном сообществе спорят: пойдут ли события в Кишинёве по армянскому сценарию? Ведь и там и там протест оппозиции перерос в требование отставки действующей власти. Одни эксперты убеждены, что протесты ничем не закончатся. Так как в отличие от армянского молдавское общество разобщено «по этническим, языковым, социальным признакам, политическим и геополитическим предпочтениям».Зато экс-представитель Молдавии в Совете Европы Алексей Тулбуре верит в повторение армянского сценария в Кишинёве. Для этого в « инициативной группе должны быть представлены люди из разных этнических, языковых, профессиональных групп». Но главное условие, чтобы протест был не только массовым, но и непрерывным. «Нельзя уходить с площади и протестовать раз в неделю», – подсказывает Тулбуре лидерам протестующих.Впрочем, как будет развиваться протест в молдавской столице, решат не в Кишинёве. Для этого есть готовые на всё западные кураторы. У них богатый опыт разного рода «цветных» и «бархатных» революций. Вопрос только в том, нужна ли им сегодня ещё одна «горячая точка» в Европе. Ответ на него мы узнаем в ближайшие недели. Автор: Геннадий Грановский Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 144 Источник Похожие новости Майский указ нам не указ! Минэкономразвития прогнозирует стагнацию Окрошка, русская и мировая. Летнее лакомство Наступление на юге Сирии. Фронтовая подготовка к политической встрече

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