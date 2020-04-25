"Горячая встреча перед холодной войной": что творилось на Эльбе в 1945-м • 72 • Аналитика © Музей современной истории России МОСКВА, 25 апр — Горящая Европа, два сомкнувшихся фронта и предчувствие скорой Победы — ровно 75 лет назад, 25 апреля 1945-го, на реке Эльбе в Германии пожали друг другу руки советские и американские солдаты. Этого с нетерпением ждали с обеих сторон. Но потом пути союзников разошлись. О знаменательных событиях на Эльбе и тайных планах англичан с американцами — в материале РИА Новости. Первый контакт В середине апреля 1945-го Красная армия и англо-американские войска стремительно продвигались навстречу друг другу. Ночью 16 числа 1-й Белорусский, а затем 2-й Белорусский и 1-й Украинский фронты пошли на штурм Берлина. Исход войны был предрешен, как и судьба нацистской Германии — победителям предстояло поделить ее на зоны оккупации. Это главы государств антигитлеровской коалиции определили еще в 1944-м: восток занимали советские войска, запад — американские и английские, немного выделили Франции. Встретиться должны были на Эльбе. Готовились к этому тщательно и приняли все меры, чтобы избежать инцидентов, случайных взаимных обстрелов, артиллерийских ударов или бомбардировок. Штабы четко разграничили зоны полетов авиации, условные сигналы красными и зелеными ракетами, для заметности на бронетехнику нанесли белые полосы. Сначала контакт установили радисты — они принимали и передавали друг другу сообщения на русском и английском языках. Двадцать пятого апреля в 13:30 патрульная группа американцев под командованием лейтенанта Альберта Коцебу выехала к реке и увидела на противоположном берегу советских бойцов. Убедившись, что это союзники, а не переодетые немцы, солдаты переправились на другой берег на лодке и представились командиру отряда Красной армии старшему лейтенанту Григорию Голобородько. "Мы вылезли из лодки, — писал в мемуарах Коцебу. — Показались трое русских и спустились к нам. Это были лейтенант Голобородько, сержант Александр Ольшанский и фотокорреспондент в чине капитана". © РИА Новости Берлинская наступательная операция. Советские войска на пути к Берлину Историческая, официально зафиксированная встреча союзных войск состоялась два часа спустя, чуть севернее — у города Торгау. На полуразрушенном мосту командир взвода 58-й гвардейской стрелковой дивизии Александр Сильвашко приветствовал командира разведгруппы 69-й американской пехотной дивизии Уильяма Робертсона. Чтобы обозначить себя, американцы вывесили на колокольне церкви флаг США, наспех изготовленный из простыни. Звезды и полосы нарисовали марганцовкой. Робертсон описывал события так: "Примерно на середине Эльбы русский и я соскользнули вниз по огромному, в форме буквы V, изгибу балки. В этом был некий символ, так как буква V означает victory. Но в этот момент мы не думали об этом. Русский оказался сержантом, его звали Николай Андреев. Мы пожали друг другу руки, похлопали друг друга по плечу, стараясь не упасть в струящиеся воды реки. Было около 16 часов". Встреча советских и американских солдат на Эльбе Водка, борщ и пельмени Москва отсалютовала встрече на Эльбе 24 залпами из 324 орудий. Торжественные мероприятия состоялись и на Таймс-cквер в Нью-Йорке. "Это был пик союзнических отношений антигитлеровской коалиции за все время Второй мировой войны, — рассказывает РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. — Германию разделили, нацисты уже не могли эффективно сопротивляться". Американские и советские генералы очень ответственно подошли к подготовке личного состава в районе соприкосновения с союзниками. Так, из Москвы поступила специальная директива, обязывающая солдат и офицеров поддерживать строгую дисциплину и следить за внешним видом. Получив приглашение на празднование от западных товарищей по оружию — не отказываться. Потом организовать ответное мероприятие, относиться к союзникам вежливо и приветливо. При этом передавать американцам какие-либо сведения о дальнейших планах Красной армии строго запрещалось. В американской армии напечатали специальные брошюры о некоторых русских обычаях. Например, солдатам рекомендовали пожимать руки при встрече с красноармейцами, на праздничных концертах хлопать в ладоши, а не свистеть в знак одобрения, как принято в США. "Американцы очень тепло вспоминают украинский борщ, сибирские пельмени, икру и, конечно, горячительные напитки, — продолжает Мягков. — Они старались обязательно взять на память какой-то сувенир, звездочку с пилотки или пуговицу с кителя. Атмосфера в целом была радостная — стояла теплая солнечная погода, повсюду витал запах сирени. В воздухе чувствовался скорый конец войны". Тем не менее не обошлось и без курьезов. Так, во время приема советской делегации американский оркестр исполнил "Интернационал" — хозяева не знали, что в СССР еще в 1943-м утвердили новый гимн. На одном из совместных банкетов советский офицер поднял бокал за здоровье Сталина и Рузвельта, который уже скончался. Впрочем, на эти недоразумения не обращали внимания. © РИА Новости И. Сталин, Ф. Рузвельт и У. Черчилль на Крымской конференции в Ялте Маршал Иван Конев пригласил к себе командующего американской группировкой генерала Омара Брэдли. По пути в советский штаб американский военачальник отметил, как четко и грамотно девушки-регулировщицы направляли транспортные потоки. Генерал Брэдли подарил Коневу автомат и джип "Виллис", сказав в шутку, что будет выплачивать деньги за него следующие 20 послевоенных лет. Американец вспоминал: "Русские офицеры встретили нас шумно и весело. Водка и бесконечные тосты за Победу свалили с ног многих генералов и офицеров — и советских, и американских". Конев, в свою очередь, отблагодарил коллегу пистолетом с нарезной инкрустированной рукояткой и донским жеребцом, которым очень дорожил и ездил на нем с 1943-го. © РИА Новости / Михаил Озерский Маршал Советского Союза Георгий Жуков принимает парад на Красной площади в Москве. 24 июня 1945 года Дорогами войны Путь к Эльбе был долгим для обеих армий, но особенно тяжелым он был для солдат Красной армии, принявшим на себя всю ударную мощь немецкой военной машины. "С 1942-го союзники сконцентрировали усилия на североафриканском и тихоокеанском театрах военных действий, — говорит Мягков. — А Красная армия перемолола главные силы фашистского блока на восточном фронте. Мы продвигались к Эльбе от стен Москвы и Сталинграда, через битву на Курской дуге, форсирование Днепра и освобождение европейских стран". Союзники долго тянули с открытием второго фронта, хотя Рузвельт пообещал это наркому Молотову еще во время визитов в Лондон и Вашингтон весной — летом 1942-го. Высадившись в Нормандии 6 июня 1944-го, англо-американское командование тесно координировало свои действия с советским военным руководством. Черчилль и Рузвельт запросили у Сталина поддержку наступлением на восточном фронте — операция "Багратион" не только разгромила группу армий "Центр" в Белоруссии, но и помогла высадке союзников во Франции. "Черное зеркало": интернет как новая базовая потребность Западный фронт продвигался к Берлину значительно медленнее, чем восточный. Так, после боев за французский город Кан англо-американские войска окружили стотысячную группировку немцев. Однако наступление застопорилось из-за ожесточенного сопротивления вермахта. "И это притом что у союзников был огромный перевес в силах, — отмечает Мягков. — К марту 1945-го у главнокомандующего союзными экспедиционными силами в Европе Дуайта Эйзенхауэра было четыре миллиона человек — больше, чем у любого полководца на фронте в годы Второй мировой. Тем не менее многие операции союзных войск были неудачными. Например, в сентябре 1944-го в Голландии союзники потеряли две тысячи военнослужащих элитных подразделений воздушно-десантных войск". СССР помог союзникам и при отражении наступления немецких войск в Арденнах — Ставка ВГК ускорила подготовку к Висло-Одерской операции и, не считаясь с погодой, начала наступление на Варшавско-Берлинском направлении 12 января 1945-го. Немцам пришлось спешно перебрасывать силы с западного фронта, что облегчило положение американцев. © РИА Новости / РИА Новости Жители города Ченстохова приветствуют советских солдат, принимающих участие в Висло-Одерской операции "Последняя крупная операция союзников в Европе — окружение Рура в марте — апреле 1945-го, — уточняет историк. — В плен сдались более 300 тысяч деморализованных немцев. Они уже почти не сопротивлялись. Но на восточном фронте сражались за каждую деревушку". Союзники, несмотря на договоренности, стремились захватить Берлин первыми. Так, Черчилль говорил Рузвельту, что если русские возьмут Берлин, как и Вену, "не укрепится ли в их сознании неоправданное представление, что они внесли основной вклад в нашу общую победу". Но вот что говорят сухие цифры: советские войска за годы войны разгромили 607 вражеских дивизий, западные — всего 176. К весне 1945-го на советско-германском фронте находилось 214 дивизий вермахта, в том числе 34 танковых, на западном — 60 дивизий и только пять танковых. © Фото : Bundesarchiv/Wolff/Altvater Немецкий танк "Тигр". 1943 год Как бы то ни было, солдаты и офицеры, встретившиеся на Эльбе, ликовали и искренне радовались общей победе. А западные политики уже тогда начали готовиться к холодной войне. В апреле 1945-го Черчилль поручил подготовить операцию "Немыслимое" — план короткой войны против СССР, целью которой было выбить советские войска из Европы. Осенью 1945-го американцы приступили к разработке ядерной атаки на двадцать городов Советского Союза. 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