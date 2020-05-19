Горы с плеч: Минобороны построит в Дагестане медцентр для борьбы с COVID-19

Быстрое распространение коронавируса в Дагестане и высокая смертность среди врачей связаны с нехваткой средств защиты и игнорированием гражданами правил самоизоляции. Об этом «Известиям» рассказали местные медики и жители. Проблема достигла такого масштаба, что 18 мая стала главной темой совещания президента с руководством и представителями общественности республики. Для улучшения ситуации президент поручил Минобороны построить в регионе медицинский центр. По данным источников «Известий», появиться он может в Каспийске или Буйнакске.

Нехватка средств

Опасность распространения коронавируса сохраняется по всей стране, несмотря на определенную стабилизацию обстановки. Особенно тяжелая ситуация сейчас складывается в Дагестане. Об этом президент заявил на совещании с главой региона Владимиром Васильевым, председателем местного народного собрания Хизри Шихсаидовым и муфтием Дагестана Ахмад-хаджи Абдулаевым.

Накануне стало известно, что от внебольничной пневмонии и коронавирусной инфекции в субъекте погибли уже более 40 врачей. По данным главы дагестанского минздрава Джамалудина Гаджиибрагимова, около 13 тыс. человек в республике болеют пневмонией и COVID-19, из них 7 тыс. находятся в стационарах.

Жители жалуются, что не всегда могут получить медицинскую помощь, отметил Владимир Путин. Многие занимаются самолечением и слишком поздно обращаются к врачам. Другой причиной вспышки инфекции могло стать скопление людей на религиозных мероприятиях. В связи с этим глава государства попросил мусульман прислушаться к священнослужителям и остаться дома во время Ураза-байрама.

— На сайте муфтията вышло обращение с просьбой не отмечать пышные празднества, не выходить из дома, соблюдать режим самоизоляции. Попросили не посещать кладбища, хотя у нас обычно это принято, — сообщила «Известиям» пресс-секретарь муфтията Дагестана Наира Махмудова.

Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с представителями общественности Дагестана Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Кроме того, все духовные образовательные учреждения в Дагестане уже перевели на дистанционную форму обучения.

Одной из главных проблем региона остается нехватка систем диагностирования COVID-19. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, охват тестирования в Дагестане в два раза ниже положенного.

Высокая смертность среди медиков связана с дефицитом средств защиты, рассказала «Известиям» одна из местных врачей. Проблема с получением стимулирующих выплат тоже не обошла регион стороной. По словам собеседницы редакции, деньги не получили работники поликлиник, которые трудились, помогая заразившимся. Однако об этих сложностях специалисты рассказывать не спешат.

— До каких-то серьезных вещей не доходило. Но если кто-то говорил о трудностях, их начинали вызывать в прокуратуру или еще куда-то. То есть нервы потреплют, — поделилась собеседница «Известий».

Свою лепту в распространение болезни вносит и халатное отношение граждан к риску заражения, рассказал «Известиям» один из местных жителей. Сейчас рекомендации выполняют только правоохранительные органы. Люди же, в свою очередь, просто игнорируют масочный режим.

— Ситуация в Дагестане на самом деле не очень позитивная. Серьезно ситуацию мало кто воспринимает, к врачам не обращаются. Люди продолжают ходить к друг другу в гости, — заверил собеседник.

По его словам, вина врачей в происходящем минимальна, хотя квалификация специалистов в небольших населенных пунктах действительно не очень высока.

Строй, отряд

Ситуация осложнилась из-за социальных и религиозных особенностей региона, считает заслуженный врач России, сенатор Владимир Круглый. По его мнению, в республике требуется распространить проведение тестирований и усилить контроль за соблюдением самоизоляции.

Для улучшения обстановки президент поручил Минздраву разработать план помощи региону. В документе должно быть указано, сколько субъекту необходимо тест-систем, лекарств и оборудования.

Доставка средств индивидуальной защиты в дагестанскую больницу Фото: mydagestan.e-dag.ru

Задание получило и Минобороны, которому предстоит возвести в Дагестане новый многофункциональный медицинский центр для борьбы с COVID-19. Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, в настоящее время рассматриваются два места для строительства.

Первый — это Каспийск, который фактически считается пригородом Махачкалы. В городе уже имеется серьезная инфраструктура для базирования кораблей Каспийской флотилии. В том числе есть там и всё необходимое для возведения медицинского центра. Второй вариант — Буйнакск. Это также большой военный гарнизон со всем необходимым для строительства. Окончательное решение будет принято в ближайшее время.

«Известия» направили запрос в минздрав Дагестана, однако на момент публикации материала не получили ответ.

Режим сыграл

Несмотря на проблемы в Дагестане и других субъектах, сейчас к постепенному смягчению режимов ограничений готовы уже 27 регионов. Об этом на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

— Свою роль, безусловно, сыграл режим строгой самоизоляции, он позволил выиграть время и не допустить взрывного роста заболеваемости, как это было в ряде зарубежных стран, — отметил председатель правительства.

Палата медицинского центра, построенного Министерством обороны РФ для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

В целом по стране темп прироста новых случаев снизился на 23,4% и составил 8926 случаев, отметила вице-премьер Татьяна Голикова. При этом регионы уже увеличили количество коек сверх ранее утвержденных нормативов на 67% — сегодня их более 150 тыс.

В этот же день Михаил Мишустин провел отдельное совещание по проблемам со стимулирующими выплатами медикам. Уже известно, что многие врачи не смогли получить деньги за апрель. Чтобы ситуация не повторилась, премьер попросил Татьяну Голикову взять этот вопрос под личный контроль.

В начале апреля президент предложил установить специальную федеральную выплату врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям экипажей скорой помощи, которые работают с зараженными коронавирусом. На прошлой неделе Владимир Путин напомнил губернаторам, что он называл конкретные суммы выплат «не за время, а за факт работы». Глава государства поручил исправить ситуацию. Вернуться к этому вопросу он планирует уже во вторник.