Горсовет Симферополя принял отставку главы администрации по собственному желанию

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сентября. /ТАСС/. Городской совет Симферополя на внеочередной сессии в понедельник досрочно прекратил полномочия главы администрации Натальи Маленко в связи с отставкой по собственному желанию.

Как передает корреспондент ТАСС из зала заседаний, за досрочное прекращение проголосовали все 34 присутствовавших депутата. Маленко не присутствовала на заседании сессии.

"Досрочно прекратить полномочия главы администрации города Симферополя Маленко Натальи Федоровны 30 сентября 2019 года в связи с отставкой по собственному желанию", - говорится в тексте решения. В пояснительной записке к решению сессии сказано, что Маленко 17 сентября подала заявление о досрочном прекращении полномочий.

Депутаты также назначили врио главы администрации Татьяну Свириденко, которая занимает должность первого заместителя главы администрации. Она будет исполнять эти обязанности с 1 октября и до вступления в должность нового главы, который будет назначен горсоветом Симферополя по итогам проведения конкурса.

Свириденко сообщила журналистам, что работа администрации, несмотря на отставку главы, продолжается в обычном режиме. Она также отметила, что не будет участвовать в конкурсе на должность главы администрации. "Я человек команды. Принимать участие в конкурсе я не собираюсь", - сказала Свириденко.

60-летняя Маленко с 14 декабря 2018 года являлась главой администрации Симферополя, до этого с октября 2016 года - первым заместителем председателя Госсовета республики и руководителем фракции "Единой России" в парламенте.

Обновление власти

В Крыму осенью началось масштабное обновление власти. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов 18 сентября, все руководители городских и районных администраций сложили полномочия. Он пояснил, что такое решение принято в связи с необходимостью формирования новой команды. Аксенов позднее отметил, что большинство глав городов и районов имеют шансы быть вновь избранными на эти посты по конкурсу.