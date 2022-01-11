Горсовет Симферополя отправил в отставку главу города Валентина Демидова

Горсовет Симферополя отправил Валентина Демидова в отставку с должности главы города. Об этом 11 января сообщает Крыминформ.

«Досрочно прекратить полномочия главы администрации Симферополя Демидова Валентина Валентиновича 11 января 2022 года в связи с отставкой по собственному желанию», — говорится в тексте принятого решения горсовета.

Заявление об увольнении Демидов написал еще 30 декабря. Как отмечал в Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов, градоначальник понял и признал свои недоработки на посту.

Исполняющим обязанности главы администрации Симферополя будет первый заместитель Максим Балахонов.

27 декабря в Севастополе уволили отвечающего за уборку снега вице-губернатора Николая Жигулина. Исполняющим обязанности заместителя губернатора до согласования с законодательным собранием назначается его советник Сергей Толмачев. Он среди прочего будет курировать блок внутренней и информационной политики.