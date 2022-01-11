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Горсовет Симферополя отправил в отставку главу города Валентина Демидова

11 января 2022, 14:55  •  145 • Политика
Горсовет Симферополя отправил Валентина Демидова в отставку с должности главы города. Об этом 11 января сообщает Крыминформ.
«Досрочно прекратить полномочия главы администрации Симферополя Демидова Валентина Валентиновича 11 января 2022 года в связи с отставкой по собственному желанию», — говорится в тексте принятого решения горсовета.
Заявление об увольнении Демидов написал еще 30 декабря. Как отмечал в Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов, градоначальник понял и признал свои недоработки на посту.
Исполняющим обязанности главы администрации Симферополя будет первый заместитель Максим Балахонов.
27 декабря в Севастополе уволили отвечающего за уборку снега вице-губернатора Николая Жигулина. Исполняющим обязанности заместителя губернатора до согласования с законодательным собранием назначается его советник Сергей Толмачев. Он среди прочего будет курировать блок внутренней и информационной политики.
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