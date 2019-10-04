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Горсовет на Украине проголосовал против формулы Штайнмайера
04 октября 2019, 21:24 • 120 • Украина
Сумской городской совет выступил против подписания Украиной формулы Штайнмайера, определяющей порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса. Таким образом проголосовали все 23 депутата.
Сумы / © wikimedia.org
«Депутаты городского совета считают неприемлемой попытку реализации так называемой формулы Штайнмайера», — указано в сообщении на сайте горсовета.
Они считают, что планы по реализации формулы — это «нескрываемая сдача национальных интересов и начало капитуляции Украины».
Депутаты призвали Верховную раду заблокировать принятие новой редакции закона о порядке самоуправления в отдельных районах Донбасса.
В сообщении говорится, что горсовет «выдвигает ряд требований» и предлагает властям страны и ведущим политическим силам провести круглый стол для выработки общегосударственной стратегии.
Ранее в партии экс-президента Украины Петра Порошенко потребовали созвать СНБО из-за формулы Штайнмайера.
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