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Горсовет на Украине проголосовал против формулы Штайнмайера

04 октября 2019, 21:24  •  120 • Украина
Сумской городской совет выступил против подписания Украиной формулы Штайнмайера, определяющей порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса. Таким образом проголосовали все 23 депутата.
 
Сумы / © wikimedia.org
 

«Депутаты городского совета считают неприемлемой попытку реализации так называемой формулы Штайнмайера», — указано в сообщении на сайте горсовета.

Они считают, что планы по реализации формулы — это «нескрываемая сдача национальных интересов и начало капитуляции Украины».

Депутаты призвали Верховную раду заблокировать принятие новой редакции закона о порядке самоуправления в отдельных районах Донбасса.

В сообщении говорится, что горсовет «выдвигает ряд требований» и предлагает властям страны и ведущим политическим силам провести круглый стол для выработки общегосударственной стратегии.

Ранее в партии экс-президента Украины Петра Порошенко потребовали созвать СНБО из-за формулы Штайнмайера.

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