Горсовет Харькова поддержал формулу Штайнмайера

Депутаты Харьковского городского совета поддержали подписание украинскими властями формулы Штайнмайера, а также призвали воздержаться от проведения акций «Нет капитуляции». Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Харькова Геннадий Кернес.

«Мы, депутаты Харьковского городского совета, поддерживаем президента Украины в поисках мира. Мы считаем формулу Штайнмайера единственным на сегодня реальным путём к прекращению войны», — указано в сообщении.

Также депутаты заявили, что отвод войск в Донбассе является «не отступлением, а шагом вперёд к ещё большему прекращению огня, а следовательно, и смертей».

Горсовет призвал коллег из органов местного самоуправления всех уровней поддержать усилия украинского президента Владимира Зеленского в его «деятельности на пути возвращения мира на Украину», а также отозвать решения о недопущении формулы Штайнмайера.

«Харьковский горсовет требует от политиков всех уровней прекратить инсинуации вокруг этого документа, а также воздержаться от проведения акций «Нет капитуляции», — говорится в обращении.

Ранее Херсонский и Сумской горсоветы проголосовали против формулы Штайнмайера.