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Горсовет Харькова поддержал формулу Штайнмайера
16 октября 2019, 12:54 • 75 • Украина
Депутаты Харьковского городского совета поддержали подписание украинскими властями формулы Штайнмайера, а также призвали воздержаться от проведения акций «Нет капитуляции». Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Харькова Геннадий Кернес.
© city.kharkov.ua
«Мы, депутаты Харьковского городского совета, поддерживаем президента Украины в поисках мира. Мы считаем формулу Штайнмайера единственным на сегодня реальным путём к прекращению войны», — указано в сообщении.
Также депутаты заявили, что отвод войск в Донбассе является «не отступлением, а шагом вперёд к ещё большему прекращению огня, а следовательно, и смертей».
Горсовет призвал коллег из органов местного самоуправления всех уровней поддержать усилия украинского президента Владимира Зеленского в его «деятельности на пути возвращения мира на Украину», а также отозвать решения о недопущении формулы Штайнмайера.
«Харьковский горсовет требует от политиков всех уровней прекратить инсинуации вокруг этого документа, а также воздержаться от проведения акций «Нет капитуляции», — говорится в обращении.
Ранее Херсонский и Сумской горсоветы проголосовали против формулы Штайнмайера.
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