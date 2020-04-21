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Горожане помитинговали против «самоизоляции», не выходя из дома

21 апреля 2020, 17:35  •  55 • В России

Наконец-то.

Технический прогресс, позволяющий ленивым движением пальца, с дивана, заказать пиццу, такси, ужин, ансамбль, репетитора, долго и задумчиво бродил вокруг главного.

Гнева русского.

И вот в Ростове вслед за реальным анти-карантинным протестом во Владикавказе, прошел первый в стране виртуальный митинг. Случился он на базе ничего не подозревающего Яндекс-навигатора, разместившего на городских картах функцию – «комментарии». В защиту Яндекса (сейчас, думаю, на него вешают всех собак и самое страшное - подозрения в неблагонадежности) отметим, что старался он в интересах добропорядочных, политически зрелых горожан. Функция была невинна - сообщения граждан коммунальным службам о плохих дорогах, пробках и несовершенстве мира. Тут и делов-то, ткнуть на карте пальцем и вписать в появившемся окне комментарий

Пишет, например, водитель «Будьте вы все прокляты!», остальные хмыкнут – пробка, значит. Или яма. И объедут...

Пока не известно, кому пришла в голову такая идея (над этим вопросом, уверен, сейчас трудятся специальные люди специальных служб) – но в Ростове-на-Дону, прямо у здания местного правительства вдруг виртуально «столпился» народ. Тоскующие в карантине, запертые в квартирах горожане, не сходя с дивана, движением того же пальца... вышли на улицы.

Их было если не тысячи, то многие сотни.

Отметки пользователей на виртуальной карте. Фото: "Яндекс-навигатор"

Кто-то остался без работы. Кто-то остался должен по кредитам, ипотекам. И практически все остались запертыми дома под угрозой штрафов и протоколов. И у них появилось острое желание поговорить с властью.

«Накормите мою семью, и я останусь дома,» - виртуально кричали они.

«Государство! Ты в курсе, что мы платим налоги и обеспечиваем тебя!!! Может поможешь хоть разочек?»

(Тут я поймал себя на мысли, что впервые в жизни – а может в мире? - не вставая с дивана в своей Твери, одновременно веду репортаж черт знает откуда — с берегов Дона)

Меж тем виртуальный митинг в Ростове шел по обычным законам офлайна.

«Сво-бо-ду по-пу-гаю!» - орал кто-то переполненный сарказмом из-за угла.

«Заложил ПТС (паспорт транспортного средства) в марте, чтобы закрыть кредит. С работы уволили в апреле, а в мае надо выкупать ПТС, либо конские проценты набегут. Что делать? – вопил взъерошенный товарищ, рассеянно бродя (судя по локации) по крышам административных зданий.

«Откройте стоматологию, черти!!!» – выл от зубной боли в местном парке гражданин.

С каждой минутой комментарии на карте плодились с вирусной скоростью.

Требование участника виртуального митинга.

Власти были не то что поражены...

Они стали похожи на современных вирусологов, плохо представляющим - как унять «корона-чудовище»?

Власть привыкла к уютному алгоритму – люди выходят на улицы согласованно. А если не согласованно - их встречает ОМОН, полчаса возни и - снова тишина, порядок.

Будут отслеживаться по геолокации: власти Москвы обязали жителей с симптомами ОРВИ соблюдать карантин

Но как разгонишь виртуальный протест?! Как прищучишь диванных робеспьеров и кухонных ульяновых (с днем рождения, Ильич!), если они по факту - сидят дома, законы соблюдают, но одновременно, черт, бунтуют на площадях?

Думаю, именно эта загадка вызвала неподдельный интерес у ростовских чиновников. Вопли горожан они явно проштудировали. Потому что через пару часов объявили - местный губернатор позвонил мэру Ростова-на-Дону и устроил тому разнос за «многочисленные нарушения в организации работы пунктов выдачи пропусков».

«Я получаю из соцсетей, СМИ информацию об очередях в местах выдачи пропусков по Ростову. Каждая очередь – потенциальный рассадник инфекции... Вы «обнуляете» всю нашу работу по защите здоровья людей. Я требую в самом оперативном режиме принять меры реагирования,» – негодовал губернатор.

Увидев такое дело, русский интернет быстро смекнул — сработало!

И в тот же вечер виртуальные митинги прокатились по Петербургу, Москве, Нижнему Новгороду, Екатеринбургу, Уфе и другим крупным городам, где «диванные митингующие» требовали либо компенсировать убытки, либо снять «самоизоляцию».

Правда к тому времени, кто-то уже понял, что разгон виртуальных митингов – дело такое же нехитрое, как и диванное участие в них.

Что с помощью нажатия двух-трех кнопок протест отправляется в «корзину».

Яндекс зачистил улицы, просто убрав комментарии со своих карт. Они, мол, мешают автомобилистам ориентироваться в пробках. Бизнес, ничего личного. И в «навигаторе» российские города теперь стоят девственно чистые и безмолвные (где вы видели пробки, когда люди по домам?).

Родимая действительность? Если бы.

На зачистку решился и американский Facebook. Как заявил его пресс-секретарь Энди Стоун, соцсеть начала удалять публикации об акциях протеста против режима самоизоляции в США. Пока это, правда, не зачистка интернет-митингов - «сносятся» посты об организации реальных манифестаций в Калифорнии, Нью-Джерси и Небраске, так как это противоречит местному карантину.

Но как бы там ни было, ясно одно. Благодаря интернет-сетям скоро мы окончательно утонем в киберпространстве. Представьте.

Вы едете в маршрутке на работу и по смартфону участвуете в виртуальных митингах-беспорядках, или наоборот – разгоняете смутьянов вместе с кибер-омоном, героически сражающемся против лиги электронного сопротивления...

Фантастика – скажите. Голливуд...

Готовьтесь. Ближайшее будущее.

И куда там Голливуду до нашего Ростова.

КАК ЭТО БЫЛО

Электронный «митинг» у здания правительства: ростовчане оставляют сотни сообщений на виртуальной карте

Одни люди жалуются на жизнь, а другие «пришли просто посмотреть» (подробности)

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