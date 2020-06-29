Городам Сибири грозит уничтожение? Учёный назвал условие исполнения мрачного прогноза

Потепление климата в Сибири вызовет таяние вечной мерзлоты, что приведёт к разрушению городов и сёл в регионе. С таким заявлением выступил шведский учёный-климатолог Юхан Киленшерна.

Он ссылается на данные Службы по контролю изменений климата программы "Коперник". Согласно им, климат в России значительно потеплел, особенно в Сибири. Речь идёт об аномально тёплой зиме в России, а также температурных рекордах в мае этого года.

По словам учёного, это грозит большими проблемами для Сибири - начиная от лесных пожаров и заканчивая таянием вечной мерзлоты. Последнее вызывает особенное беспокойство климатолога.

"Если вечная мерзлота начнёт таять быстрее, это сильно ударит по инфраструктуре. Грунт станет нестабильным, это затронет города и дамбы. Возникает опасность, что города и сёла просто-напросто начнут рушиться, а это уже напрямую скажется на людях", - приводит мрачный прогноз шведского специалиста газета Svenska Dagbladet.

При этом специалист оговорился, что негативные последствия начнутся не сразу, а постепенно на протяжении многих лет.