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Городам Сибири грозит уничтожение? Учёный назвал условие исполнения мрачного прогноза
29 июня 2020, 07:00 • 162 • Политика
Учёный назвал условие разрушения сибирских городов - глобальное потепление климата. По мнению шведского специалиста, это приведёт к таянию вечной мерзлоты, за которым последует разрушение инфраструктуры региона.
Потепление климата в Сибири вызовет таяние вечной мерзлоты, что приведёт к разрушению городов и сёл в регионе. С таким заявлением выступил шведский учёный-климатолог Юхан Киленшерна.
Он ссылается на данные Службы по контролю изменений климата программы "Коперник". Согласно им, климат в России значительно потеплел, особенно в Сибири. Речь идёт об аномально тёплой зиме в России, а также температурных рекордах в мае этого года.
По словам учёного, это грозит большими проблемами для Сибири - начиная от лесных пожаров и заканчивая таянием вечной мерзлоты. Последнее вызывает особенное беспокойство климатолога.
При этом специалист оговорился, что негативные последствия начнутся не сразу, а постепенно на протяжении многих лет.
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