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Города утонут: Американцы замерли в ожидании "мегакатастрофы"

07 декабря 2020, 03:20  •  103 • В мире
Учёные предрекли США "мегакатастрофу". Как полагают исследователи, к таким последствиям может привести шторм, последствия которого окажутся серьёзнее традиционных для западного побережья США землетрясений и лесных пожаров.
Исследователи предрекают неминуемую природную катастрофу для США. На западное побережье может обрушиться разрушительный шторм. Под удар, по оценкам специалистов, могут попасть Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Сан-Диего и Сакраменто.
Обильные осадки затопят города и вызовут тысячи оползней, крупные плотины не смогут сдержать потоки воды, что вызовет коллапс.
По оценкам учёных, жертвами катастрофы может стать порядка одного процента населения штата, как это произошло в другой подобной трагедии в середине позапрошлого века.
Сейсмолог Люси Джонс и учёный-климатолог Дэниел Суэйн полагают, что американцам стоит готовиться к повторению событий, случившихся зимой 1861-1862 годов. Тогда Калифорнию также накрыл "мегашторм".
При нынешней численности населения жертвами шторма станут почти 400 тысяч человек, и это будет крупнейшее природное бедствие в истории США, сообщает ABC News. Кроме того, по предварительным подсчётам, минимум полтора миллиона жителей штата придётся эвакуировать из региона бедствия.
"Мы говорим о катастрофе с ущербом в триллион долларов. Так что это действительно высокий уровень, с точки зрения того, какими будут долгосрочные последствия для Калифорнии", - подчёркивают исследователи.

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