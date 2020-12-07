Города утонут: Американцы замерли в ожидании "мегакатастрофы"

Исследователи предрекают неминуемую природную катастрофу для США. На западное побережье может обрушиться разрушительный шторм. Под удар, по оценкам специалистов, могут попасть Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Сан-Диего и Сакраменто.

Обильные осадки затопят города и вызовут тысячи оползней, крупные плотины не смогут сдержать потоки воды, что вызовет коллапс.

По оценкам учёных, жертвами катастрофы может стать порядка одного процента населения штата, как это произошло в другой подобной трагедии в середине позапрошлого века.

Сейсмолог Люси Джонс и учёный-климатолог Дэниел Суэйн полагают, что американцам стоит готовиться к повторению событий, случившихся зимой 1861-1862 годов. Тогда Калифорнию также накрыл "мегашторм".

При нынешней численности населения жертвами шторма станут почти 400 тысяч человек, и это будет крупнейшее природное бедствие в истории США, сообщает ABC News. Кроме того, по предварительным подсчётам, минимум полтора миллиона жителей штата придётся эвакуировать из региона бедствия.

"Мы говорим о катастрофе с ущербом в триллион долларов. Так что это действительно высокий уровень, с точки зрения того, какими будут долгосрочные последствия для Калифорнии", - подчёркивают исследователи.