Что стоит за готовностью помочь ввиду угрозы, которая уравнивает всех?

В условиях вирусно-экономического кризиса на первый план снова выдвинулось государство как административный аппарат, от которого зависят здоровье людей, их социальная защищённость, устойчивость экономики. А если государственный механизм неповоротлив?

Тогда начинают приходить в действие механизмы самоорганизации. И хорошо, если на авансцену выходят фонды помощи, НПО, волонтёрские движения, но существует ещё организованная преступность – мафия в разных её проявлениях.

В известной игре «Мафия» есть знаменитая фраза: «Город засыпает – просыпается мафия». Сейчас эта фраза снова актуальна; преступность, кажется, расправляет плечи. Мы имеем в виду не мелкие грабежи – это удел уличных жуликов. Крупные преступные сети действуют куда более размашисто и изощрённо.

В связи с распространением коронавирусной инфекции и «закрытием экономики» во многих странах резко обострилась проблема «новой бедности», когда представители среднего класса теряют работу. Допустим, их семьи могут жить без работы несколько месяцев, а что потом? И это средний класс, у бедняков дела гораздо хуже. Государство может пытаться поддержать пострадавших, но сил и средств для такой поддержки хватит ненадолго.

Да кто в условиях господствующего общественно-экономического строя захочет спасать оказавшихся на грани голода бедняков, если на них проще закрыть глаза как на «неприоритетных коронавирусных больных»?

Возьмём пример Мексики (население – 128 млн. человек), которая давно стоит на пороге превращения в «несостоявшееся государство». Там из-за произвола наркокартелей количество жертв умышленных убийств в 2018 году (по официальным данным) достигло 33 тысяч человек. Коронавирус лишь ухудшил незавидное положение основной части населения. И тут бедняки начали получать наборы с товарами первой необходимости, а на коробках – портрет известного наркобарона Эль Чапо. Гуманитарной помощью занимается его дочь. Формально – от имени легального бренда El Chapo 701.

О проблеме растущего влияния мафии заговорили и в Европе. Речь об Италии, по которой распространение инфекции ударило особенно сильно. Пока правительство пытается поддержать наиболее уязвимые слои населения, La Repubblica пишет, что в окрестностях Неаполя, по всей Сицилии и Калабрии местные мафиози раздают продукты в бедных районах и предоставляют людям беспроцентные кредиты.

Благородных бандитов изображает и японские якудза, которые предложили официальному Токио дезинфицировать печально известное круизное судно Diamond Princess.

Что стоит за этой мафиозной благотворительностью от Мексики до Японии? Желание прийти на помощь перед лицом угрозы, которая уравнивает всех, или далеко идущий преступный расчёт? Эксперты в один голос говорят – бесплатный сыр только в мышеловках.

Мексиканские наркокартели, по мнению аналитика Международной кризисной группы Фалько Эрнста, «хотят воспользоваться представлением людей об отсутствии государства ради собственного блага и глубже проникнуть в местные общины».

Эксперт по якудза Гарё Окита, комментируя социальные инициативы этой преступной группировки, пишет: «Якудза, которые в последние несколько лет негативно воспринимались обществом, надеялись стать более социально приемлемыми. Когда в Японии случился всплеск [инфекционных заболеваний], у них уже было всё необходимое для получения масок, туалетной бумаги, салфеток, чтобы предложить их бесплатно людям, попавшим в беду. И когда ты делаешь такое, ты ожидаешь некую благодарность взамен».

Специалист по борьбе с организованной преступностью Серджио Назарро, ранее возглавлявший комиссию по борьбе с мафией в итальянском парламенте, рассуждая о «благодетелях» из преступного сообщества, говорит: «И их продукты, и их помощь опасны. Сейчас вы получаете их бесплатно, но потом вас попросят так или иначе вернуть долг – например, доставить куда-нибудь наркотики».

По словам Назарро, эту тактику мафия применяет во время выборов в Южной Италии. Принимая помощь от мафиози, люди обязуются проголосовать за кандидата, которого преступный синдикат уже выбрал. «Кто способен променять свободу и демократию на еду? Те, кто попал в отчаянное положение», – поясняет эксперт.

Преступники стремятся расширить своё влияние на социально-политическом уровне, взять под контроль те или иные финансовые потоки. Говорят, что в Италии продажные врачи идут на поводу у мафиози и в качестве причины смерти многих больных пишут «коронавирус», даже когда человек умирает совсем от другой болезни. Якобы так родственникам удаётся получить государственную страховку, часть которой они отдают мафии.

По словам эксперта в этой области Роберто Савиано, мафия хорошо знает, что нужно сейчас и что потребуется потом (утилизация отходов, уборка и дезинфекция зданий, перевозки, ритуальные услуги, продажа медицинских товаров, продуктов питания, топлива и т. д.), и разными путями вклинивается во все эти сферы. А если под контролем преступников какой-то влиятельный политик (например, мэр), избранный благодарным населением, государственную помощь для поддержки бизнеса в первую очередь получают «свои» (мафиозные) компании.

Немецкие СМИ ставят вопрос ещё более остро. Как писала Die Welt, если европейская помощь Италии будет бесконтрольной, на местную мафию, которая в этой стране везде и всюду, прольётся золотой дождь.

В заключение ещё раз процитируем Серджио Назарро: «Мы используем инструменты демократии, а они пускают в ход насилие. Мы ведем переговоры – они стреляют. Мы голосуем – они угрожают оружием. И нужно поторопиться – люди должны получить помощь от государства раньше, чем от мафии».